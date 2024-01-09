Ударили б пізніше, було б багато горя, – волонтер із Кривого Рогу про влучання по місцевому ТРЦ
У понеділок, 8 січня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Ворог завдав по місту щонайменше 9 ударів. Це наймасованіша атака по Кривому Рогу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Вибухи у Кривому Розі були потужні та відчутні. Волонтер із Кривого Рогу Дмитро Гайдар розповів 24 Каналу, що у будинках, лікарнях повилітали вікна.
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Окупанти влучили у ТРЦ
Дмитро Гайдар пригадав, що коли почались вибухи у Кривому Розі, дві жінки попросили його відвезти їх в укриття. У сховищі жінки та діти плакали. Люди пережили сильний стрес та паніку. Зокрема, загарбники вдарили в один з торгово-розважальних комплексів міста.
Звичайний торгово-розважальний комплекс. На другому поверсі розташована дитяча ігрова кімната. Якби вдарили трохи пізніше, то було б дуже багато горя,
– зазначив він.
Поліція та комунальні служби дуже швидко відреагували. Наслідки прильотів досі прибирають. Також у Кривому Розі багато поривів електромереж. Комунальники зараз з цим борються. Дуже багато завалених дерев та постраждалих автівок.
Ракетна атака на Кривий Ріг 8 січня: головне
- Зранку 8 січня Росія завдала чергового удару по Україні. Ворог використав авіацію. Зокрема, під ударом опинився Кривий Ріг. Одна людина загинула. Це жінка 62 років. Також три людини поранені.
- Окупанти поцілили у низку об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, торговельний центр, 20 приватних будинків та понад 200 багатоквартирних, 3 школи, Терцентр, вікна, балкони, лінії та контактна мережа швидкісного трамвая, 300 вікон у двох лікарнях (хворих перевели в інші палати).
- Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що торговельний центр підлягає відновленню, однак робити попередні висновки зарано. Водночас колії швидкісного трамвая дуже перебиті. На відновлення потрібно тиждень.
- Через масовану ракетну атаку виникли знеструмлення у мережі. У Кривому Розі знеструмлено понад 15 тисяч абонентів. Олександр Вілкул повідомив, що через відсутність електроенергії 4 котельні почали працювати на генераторах. Також на них працюють і насосні станції. Крім того, через негоду у місті не курсують тролейбуси та трамваї, оскільки обледеніла контактна мережа.