Ударили б пізніше, було б багато горя, – волонтер із Кривого Рогу про влучання по місцевому ТРЦ

У понеділок, 8 січня, російські окупанти вдарили по Кривому Рогу. Ворог завдав по місту щонайменше 9 ударів. Це наймасованіша атака по Кривому Рогу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Вибухи у Кривому Розі були потужні та відчутні. Волонтер із Кривого Рогу Дмитро Гайдар розповів 24 Каналу, що у будинках, лікарнях повилітали вікна.

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Окупанти влучили у ТРЦ

Дмитро Гайдар пригадав, що коли почались вибухи у Кривому Розі, дві жінки попросили його відвезти їх в укриття. У сховищі жінки та діти плакали. Люди пережили сильний стрес та паніку. Зокрема, загарбники вдарили в один з торгово-розважальних комплексів міста.

Звичайний торгово-розважальний комплекс. На другому поверсі розташована дитяча ігрова кімната. Якби вдарили трохи пізніше, то було б дуже багато горя,

– зазначив він.

Поліція та комунальні служби дуже швидко відреагували. Наслідки прильотів досі прибирають. Також у Кривому Розі багато поривів електромереж. Комунальники зараз з цим борються. Дуже багато завалених дерев та постраждалих автівок.

Ракетна атака на Кривий Ріг 8 січня: головне