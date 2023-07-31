Тим, хто досі не розуміє, пояснимо особисто, – МВС про публікацію фото прильотів

У МВС вкотре звернулися до українців, які публікують фото прильотів одразу після ворожих обстрілів. Такі громадяни допомагають російським загарбникам.

Міністр Клименко заявив, що до тих, хто продовжуватиме публікувати фото "прильотів", правоохоронці застосовуватимуть відповідні заходи.

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МВС пригрозило "блогерам"

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко звернувся до українців, які публікують наслідки обстрілів у мережу фактично у прямому ефірі. Він вкотре нагадав, що такі дії допомагають ворогу.

Понад 17 місяців повномасштабної війни. А досі знаходяться ті, хто грає на руку ворогу, знімаючи та публікуючи кадри прильотів практично в прямому ефірі. Російські пропагандисти дуже радіють вашому контенту. Тим, хто досі не розуміє загрози своїх дій, будемо пояснювати особисто. З Кримінальним кодексом в руках,

– сказав Клименко.

Відповідний допис Клименко написав після обстрілу Кривого Рогу. Вочевидь, під час атаки у соцмережах вкотре виплили наслідки обстрілів.

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