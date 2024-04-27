Росіяни атакували Кривий Ріг унікальним винищувачем Су-57: які можливості його виробництва

Окупанти завдали удари по об'єктах у Кривому Розі з унікального винищувача Су-57. Таких літаків у росіян дуже обмежена кількість.

Експерт з авіації Валерій Романенко розповів 24 Каналу, що це один із найновіших літаків Росії. Однак Україна продовжує удари по ворожих аеродромах, і цього разу під обстрілом опинилось летовище "Кущевська".

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Спроба росіян зробити винищувач 5 покоління

Романенко зазначив, що удар по Кривому Рогу з цього літака в Радянському союзі назвали б військовим випробуванням. У росіян поки обмежена кількість таких літаків – їх усього 9 машин. Про серійне використання мови бути не може, бо літак недопрацьований.

Він не є ефективним винищувачем 5 покоління. Це така спроба зробити винищувач 5 покоління. Однак він не доведений до ладу. Не з точки зору озброєння, з цим у росіян завжди все гаразд. Зброю вони завжди вміють робити досконало: бомби, ракети – з цим усе нормально,

– зауважив експерт із авіації.

Проблеми винищувача Су-57

За його словами, із обладнанням цього літака великі проблеми. Крім того, проблеми з двигунами. Літак має бути зроблений за технологією "стелс", аби його не міг бачити ані радар, ані пасивні сенсори та так звані встановлені тепловізори або ж теплові системи, що здатні виявляти літаки за тепловими потоками від двигунів.

"Двигуни на цьому літаку стоять від минулого покоління, від четвертого, від Су-34, Су-35. Тобто, машина недопрацьована, й зараз росіяни з глибини своєї території намагаються завдавати ударів по наших об'єктах із цих літаків, але так, щоб вони не були втрачені", – наголосив Романенко.

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