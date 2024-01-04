Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому: зруйнували дитсадок, школу, пошкодили будинки

Близько опівночі окупанти обстріляли ракетами Курахове Донецької області. Внаслідок ворожої атаки зруйнована цивільна інфраструктура.

Окупанти завдали ракетного удару по центру міста. Про це повідомив очільник Донецької ОВА.

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Центр Курахового — під ракетним ударом

Вадим Філашкін розповів, що російські загарбники близько опівночі випустили по Кураховому ракети.

Зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає,

– зазначив посадовець.

Додав, що всі обставини та наслідки ракетного удару встановлюють.

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Наслідки ракетного удару по Кураховому / Фото з фейсбуку Філашкіна

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