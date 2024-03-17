Дітей вкладали спати, коли сталася атака: моторошні наслідки удару росіян по Миколаєву

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по цивільному населенню України. Вдень, 17 березня, окупанти вкотре атакували Миколаїв, внаслідок чого є постраждалі та загиблий.

Вибухи прогриміли у місті під час тривоги. Повітряні сили попереджали про можливе використання балістичного озброєння.

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Моторошні наслідки ворожої атаки

Внаслідок цинічної ворожої атаки по Миколаєву значних пошкоджень зазнали житлові будинки. Попередньо, через російський удар пошкоджено три легкові автомобілі, один з яких загорівся. Рятувальники 3 державної пожежно-рятувальної частини оперативно ліквідували пожежу.

На місці правоохоронці виявили постраждалу дівчину з осколковими пораненнями, якій на місці надано домедичну допомогу. Пізніше її госпіталізували до лікарні.

Ворог цинічно атакував цивільне населення Миколаєва: дивіться фото

На жаль, внаслідок ракетних ударів по Миколаєву загинула одна людина. Вона померла у лікарні. Загалом відомо про 6 постраждалих, зокрема одну дитину.

Рятувальники оприлюднили кадри наслідків російського удару: дивіться фото

Що відомо про атаку окупантів по Миколаєву