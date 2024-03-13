Окупанти вкотре вдарили по Мирнограду на Донеччині: є руйнування п'ятиповерхівки

13 березня 2024, 06:29
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Джерело:

Суспільне

Пізно ввечері 12 березня окупанти знову обстріляли Мирноград Донецької області. Є руйнування п'ятиповерхового будинку.

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк. У мережі пишуть, що є поранені.

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Розбір завалів триває

Близько 23 години російські військові обстріляли Мирноград. 

Внаслідок цього є руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку,
— заявив Юрій Третяк.

Також моніторингові канали писали, що внаслідок влучання ракетою, попередньо, балістикою по житловому будинку у Мирнограді Донецької області є поранені. Станом на 01:25 розбір завалів триває.

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Що цьому передувало

  • Вночі 10 березня російські терористи атакували Мирноград Донецької області. Під прицілом агресора знову опинилися житлові будинки. 
  • В обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу зазнали поранення 11 людей. Зокрема, хлопець 16 років, 5 жінок та стільки ж чоловіків віком від 34 до 95 років.
  • Пошкоджені щонайменше 17 багатоповерхових будинків, а також 27 автомобілів.
  • До речі, спочатку правоохоронці та місцева влада повідомляли про удари трьома ракетами С-300. Втім, згодом з'ясувалося, що це були не вони, а покращені планерні авіабомби.
  • Додамо, що росіяни атакували Мирноград вже щонайменше втретє за 10 днів. Так, опівночі 3 березня вдарили по місту з С-300.
  • Окупанти поранили 3 людей. Також пошкодили 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 заклади освіти, 2 крамниці і банк.

Автор: Юлія Муріна