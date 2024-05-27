Дрони атакували нафтобазу росіян в Орловській області

Вночі проти 27 травня в Орловській області зафіксували невідомі дрони. Губернатор регіону традиційно заявив про "роботу" ППО.

Безпілотники атакували регіон орієнтовно після опівночі. Адже о 0:17 27 травня губернатор Андрєй Кличков заявив про нібито збиття дрона, пише 24 Канал з посиланням на поплічника Путіна.

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Що відомо про дрони, ймовірно, на нафтобазі росіян

За попередньою інформацією, жертв і руйнувань немає. Наразі на місці події працюють оперативні служби та правоохоронні органи,

– запевняв вночі губернатор регіону.

За його даними, вранці 27 травня під час ще однієї масованої атаки безпілотник впав на територію паливно-заправної станції у місті Лівни.

За даними Кличкова, нібито:

пошкоджена частина фасаду адміністративної будівлі,

локалізувати та усунути "наслідки" прибули працівники оперативних служб та адміністрації міста,

буцімто в момент роботи служб на території АЗС впав ще один дрон.

Губернатор Орловської області заявив про нібито загибель водія 8 обласної пожежної частини та трьох поранених співробітників служб.

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В одному з російських телеграм-каналів опублікували фото, ймовірно, зроблене на станції у Лівнах Орловської області після атаки дронів.

Станція знаходиться на вулиці Фрунзе, поблизу Ливенської нафтобази,

– заявили росіяни.



Ймовірні наслідки атаки дронів в Орловській області / Фото з телеграм-каналів

Що відбувалось над Брянщиною

Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив вранці 27 травня, що два дрони літакового типу буцімто їхня ППО "знищила" над Севським та Брасівським районами Брянської області.

Ще один дрон ввечері 26 травня "знищили" над територією Навлінського району.

За словами посадовця, вже традиційно постраждалих та руйнувань немає.

У березні 2024 року в місті Орел Орловської області спалахнула пожежа на нафтобазі . Там спалахнув один резервуар з нафтопродуктами. Попередньо, за даними росіян, сталося це після удару українського БпЛА. Де розташоване місто – дивіться тут

До речі, у січні 2024 року джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили про дрони атакували нафтобазу в межах операції Головного управління розвідки. Тоді пожежа спалахнула на нафтобазі "Орелнефтепродукт".

Під російським містом Орськ виявили "український" БпЛА

Російські ЗМІ написали, що безпілотник виявили біля міста Орськ, що в Оренбурзькій області. Це орієнтовно за 1520 кілометрів від українського Краматорська.

Одні російські телеграм-канали написали, що ціллю дронів був військовий об'єкт в Орську, інші пригадували про нафтопереробний завод "Нефтеоргсинтез" та Орський механічний завод. Нові деталі про знахідку росіян читайте за посиланням.