Росіяни скинули бомби на житловий квартал у Новій Каховці: є загиблі та поранені

Росія цинічно продовжує здійснювати терор проти цивільних українців. Окупанти вдарили по житлових будинках у Новій Каховці.

Окупанти завдали удару по житловому району "Сокіл" у Новій Каховці. Ймовірно, це були керовані авіабомби.

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Приліт по житлових будинках

В окупованій Новій Каховці пролунав вибух. Місцеві ЗМІ пишуть, що атаки керованими авіабомбами зазнав житловий квартал міста. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

В окупаційній владі цинічно заявили про чотири пошкоджені багатоквартирні житлові будинки.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Мер Нової Каховки підтвердив обстріл міста армією Росії. За його словами, місцеві жителі бачили літак, який скинув авіабомбу на житловий квартал. Руйнування серйозні. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У мережі вже поширюють фото і відео наслідків удару.

Окупанти обстріляли Нову Каховку / Фото соцмережі

Росіяни влучили авіабомбами по житловому району: відео соцмережі

За словами окупаційної адміністрації, удару було завдано по центру міста.

Місцеві кажуть, що під обстріл потрапив житловий район "Сокіл": відео

Кілька будинків серйозно пошкоджені. Відомо про щонайменше трьох загиблих громадян.

У декількох будинках вибило вікна та вимкнули електроенергію. Один із "прильотів" відбувся прямо у житловий двір.

Цього тижня Херсонщина вже потерпала від обстрілів

Так, 11 вересня росіяни вчергове обстріляли цивільну інфраструктуру Херсонської області. У селі Станіслав на Херсонщині атаки зазнала амбулаторія. У медичному закладі вибиті вікна та пошкоджено дах. Постраждали дві жінки. Одна з них – 33-річна фельдшарка отримала мінно-вибухову травму та контузію. Поранення отримала й 63-річна пацієнтка.

10 вересня росіяни атакували середмістя Херсона. Там через влучання снаряда виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку.

7 вересня Росія вдарила по житловій багатоповерхівці. На щастя, на момент атаки в цій оселі нікого не було, тому обійшлося без загиблих та постраждалих.

За даними Суспільного, армія Росії пустила КАБ з російського літака Су-34. Авіабомба не долетіла до правого берега й впала у Новій Каховці.