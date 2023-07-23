Зворотня відповідь буде: Крим опиниться під щільним прицілом після обстрілу Одеси

Вночі 23 липня Одеса вкотре зазнала потужних ударів. Внаслідок ракетної атаки пошкоджений історичний центр міста. Відомо, що ворог завдав ударів по Одесі з тимчасово окупованого Криму.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ворог для ударів по Одесі використовував ракети великої потужності – "Онікс", Х-22. З 5 типів ракет 3 типи було запущено з території Криму.

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Буде відповідь

З огляду на вчорашню "бавовну" на залізничної станції "Елеваторна" в Октябрському на тимчасово окупованому півострові, можна зазначити, що росіяни отримають у відповідь за свої обстріли Одеси.

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"Обов'язково відбудеться зворотня відповідь. Тим більш, що щільність військових об'єктів на території Криму дозволяють нищити саме їх. І вони є пріоритетом для Збройних Сил України. Адже саме Крим є величезним хабом для окупаційних військ, які ведуть бої з нашим силами на Запорізькому та на Східних напрямках", – наголосив Речник Української добровольчої армії "Південь".

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Хочуть відтіснити від Чорного моря

Ворог не дарма цілеспрямовано б'є зокрема й по портовій інфраструктурі Одеси. Його мета – відтіснити Україну від Чорного моря. Це йому не вдалося зробити через суходоли та використання десанту, тому через руйнування нашої інфраструктури окупанти хочуть фактично "зачинити" нам Чорне море і не дати можливість брати участь у зерновій угоді.

Також цієї ночі окупанти завдали ударів по історичному центру Одеси. Влучання відбулося по Спасо-Преображенському собору, яки зазнав значних руйнувань. Постраждав Будинок вчених. А також пошкодження мають житлові будинки. Також 2 людей деблоковано з-під завалів.

"Одесити разом з комунальними службами зараз прибирають історичний центр міста від уламків. Сподіваюсь, що та холодна ненависть, яка в них є, буде реалізована в тому прибиранні та в донати для ЗСУ", – підкреслив Сергій Братчук.

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Проти ночі в місті пролунали потужні вибухи. Ворог завдав ударів по портовій інфраструктурі Одеси. Постраждали будівлі довкола порту. Крім того, було завдано ударів по центру міста – по Спасо-Преображенському собору та Будинку вчених.

Також постраждали житлові будівлі – в приватному секторі та багатоповерхівки. Одна людина загинула. Кількість постраждалих складає 22 людини.

Ворог випустив на Одесу 19 ракет різних типів. Зокрема "Онікси", Х-22, "Калібри", "Іскандери-К" та "Іскандери-М".

Українські Повітряні сили збили 9 повітряних цілей: 4 "Калібри" та 5 "Іскандерів-К".