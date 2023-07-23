Ми передбачали таку активність, – Гуменюк про наслідки страшної атаки по Одесі

У ночі 23 липня Одеса витримала черговий обстріл окупантів, який завдав величезної шкоди одеситам та місту. Цього разу атакував центр Одеси.

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що окупанти застосували щонайменше 5 видів ракет. Про це вона розповіла 24 Каналу.

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Відпрацювали досить потужно

Ворог зокрема використовував береговий ракетний комплекс типу "Іскандер" та "Бастіон". З них запускалися ракети "Онікс", "Іскандер-К" та "Іскандер-М".

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Крім того, була застосована стратегічна авіація з надзвуковими ракетами Х-22. А також долучився ракетоносій морського базування – підводний човен з 4 ракетами типу "Калібр", які готувались до застосування ще з вечора.

Ми передбачали таку активність вночі, тому сили оборони відпрацювали досить потужно. 9 ракет було знищено. Всі "Калібр" та "Іскандер-К", які могли бути знищені, були ліквідовані. Ті ж ракети, які наша система ППО не може брати в повному обсязі, українські сили протиповітряної оборони не змогли зупинити й вони відпрацювали по об'єктах,

– пояснила керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь".

Під ураження ворожих ракет потрапили об'єкти, які досить близько розташовані до портової інфраструктури. Зокрема були прицільні удари по самому порту.

"На щастя, на виробничих потужностях порту це не відзначилось. Є певні руйнування, їх обсяг ще уточнюється", – розповіла вона.

Є загиблий внаслідок обстрілів

Також через ворожі обстріли постраждав історичний центр Одеси та пам'ятки архітектури. Під час першої атаки окупантів було повідомлено ЮНЕСКО про таку загрозу історичній спадщині Одеси.

Крім того, внаслідок обстрілів росіян загинула одна людина – охоронець приватного закладу, який чергував вночі. Одну людину рятувальникам вдалося деблокувати. Адже удари були потужні і це привело до великих завалів та масштабних руйнувань. Тому 18 людей отримали поранення і серед них 4 дитини. 14 людей госпіталізовано і вони потребують медичної допомоги,

– зазначила Наталія Гуменюк.

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Використовують різні види ракет

Проте ворог зараз робить ставку на власний світовий імідж і він буде акумулювати увесь свій ресурс, щоб продовжувати завдавати ракетні удари по Україні.

З моменту припинення зернової угоди, Україна передбачала, що у ворога буде певна пауза для того, щоб сформувати новий пакет активності. І що росіяни будуть використовувати різні види ракет одночасно.

"Майже всі вибухи звучали з неймовірно малими інтервалами або одночасно", – наголосила керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь".

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