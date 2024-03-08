Удар по Одесі: Зеленський розповів, чи був ціллю атаки Росії

6 березня під час візиту президента Зеленського та грецької делегації до Одеси, окупанти вдарили по місту балістикою. Глава держави відповів, чи був він ціллю росіян.

Президент України дав інтерв'ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai. Зокрема, він прокоментував ворожий удар по Одесі.

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Поза здоровим глуздом

Зеленський підтвердив, що під час того, як він разом із прем'єром Греції перебували в одному з одеських портів, у місті пролунав потужний вибух. Глава держави зазначив, що ніхто не встиг спуститися в укриття, оскільки не було сигналу тривоги. Зеленський нагадав, що по місту вдарили балістикою з території Криму. Балістика летить дуже швидко, тому відповідно сигнал тривоги "спізнився".

Президент зауважив, що він не знає, на кого був "розрахований" цей удар.

У будь, якому разі, якщо чесно, це щось неймовірне. Коли у нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю за себе. Я говорю просто про якусь повагу до лідерів інших країн, просто до їхніх людей. І ми бачимо, що в Путіна її просто немає. Вдарити балістичною ракетою під час візиту прем'єра Греції...Він був дуже здивований, а я – ні. Ми знаємо, що він (Путін – 24 Канал) не зупиняється, вбиває, тероризує цивільне суспільство, не тільки військових. Тому складно сказати, куди били російські терористичні війська. У будь-якому разі це поза здорового глузду,

– заявив Зеленський.

Що передувало