Удар по Одесі: Зеленський розповів, чи був ціллю атаки Росії
Джерело:Офіс Президента
6 березня під час візиту президента Зеленського та грецької делегації до Одеси, окупанти вдарили по місту балістикою. Глава держави відповів, чи був він ціллю росіян.
Президент України дав інтерв'ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai. Зокрема, він прокоментував ворожий удар по Одесі.
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Поза здоровим глуздом
Зеленський підтвердив, що під час того, як він разом із прем'єром Греції перебували в одному з одеських портів, у місті пролунав потужний вибух. Глава держави зазначив, що ніхто не встиг спуститися в укриття, оскільки не було сигналу тривоги. Зеленський нагадав, що по місту вдарили балістикою з території Криму. Балістика летить дуже швидко, тому відповідно сигнал тривоги "спізнився".
Президент зауважив, що він не знає, на кого був "розрахований" цей удар.
У будь, якому разі, якщо чесно, це щось неймовірне. Коли у нас прем'єр-міністр іншої держави. Я вже не говорю за себе. Я говорю просто про якусь повагу до лідерів інших країн, просто до їхніх людей. І ми бачимо, що в Путіна її просто немає. Вдарити балістичною ракетою під час візиту прем'єра Греції...Він був дуже здивований, а я – ні. Ми знаємо, що він (Путін – 24 Канал) не зупиняється, вбиває, тероризує цивільне суспільство, не тільки військових. Тому складно сказати, куди били російські терористичні війська. У будь-якому разі це поза здорового глузду,
– заявив Зеленський.
Що передувало
- 6 березня вранці президент України разом із грецьким прем'єром Кіріакосом Міцотакісом перебували в Одесі.
- Біля 10:30 росіяни вдарили балістичною ракетою по місту. За даними грецького видання, вибух пролунав за 150 метрів від кортежу Зеленського. CNN написало, що йдеться про відстань у 500 метрів.
- Прем'єр Греції заявив, що був вражений атакою. Він наголосив, що війна не шкодує нікого.
- Президентка Єврокомісіії Урсула фон дер Ляєн різко засудила дії окупантів. Вона сказала, що в агресора не вдалося залякати ні лідерів двох держав, ні український народ.
- Президентка Молдови Мая Санду висловила занепокоєння цією ситуацією. Політик зазначила, що війна Росії проти України становить загрозу безпеці усієї Європи.
- Відомо, що внаслідок того удару по Одесі загинуло 5 людей, кілька отримали поранення.
- У ЗСУ розповіли, що пошкоджень зазнав об'єкт припортової інфраструктури. Там наголосили, що атака не пов'язана з конкретним візитом.
- В Офісі президента тим часом не виключили ймовірності того, що ціллю росіян міг бути президент та його іноземні гості.