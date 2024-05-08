Ворог обстріляв Прикарпаття: на місці обстрілу спалахнула пожежа
Джерело:Світлана Онищук
Під час масованого обстрілу України 8 травня ворог завдав удару і по Івано-Франківській області. Ціллю був об'єкт енергетичної інфраструктури.
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що ворог влучив по об'єкту енергетики в регіоні. На місці влучання виникла пожежа.
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На Прикарпатті гасять пожежу на об'єкті енергетики
Онищук розповіла, що станом на 8 ранку пожежа на енергетичному об'єкті все ще триває. Надзвичайники вже локалізували займання та продовжують ліквідацію наслідків.
Неспокійним виявився ранок для всієї України. Ворог завдав ракетних ударів і по Прикарпаттю. Ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби, вогонь вдалось оперативно локалізувати,
– написала Світлана Онищук.
Вона зазначила, що минулося без постраждалих. Натомість стан пошкоджень об'єкта ще уточнюють.
Слова вдячності кожному, хто допомагає долати наслідки ворожих атак: нашим вогнеборцям, енергетикам, а також захисникам, які боронять нашу землю та небо,
– додала глава Івано-Франківської ОВА.
Головне про обстріл 8 травня
- Вночі Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти використали 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник.
- Силам ППО вдалося збити 59 повітряних цілей: 39 ракет та 20 безпілотників.
- Головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури. У Міненерго повідомили про влучання у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Пошкоджені об'єкти генерації та передачі електроенергії.