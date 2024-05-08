Ворог обстріляв Прикарпаття: на місці обстрілу спалахнула пожежа

Під час масованого обстрілу України 8 травня ворог завдав удару і по Івано-Франківській області. Ціллю був об'єкт енергетичної інфраструктури.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що ворог влучив по об'єкту енергетики в регіоні. На місці влучання виникла пожежа.

Дивіться також Масований ракетний удар нациста Путіна, – Зеленський відреагував на терор росіян 8 травня

На Прикарпатті гасять пожежу на об'єкті енергетики

Онищук розповіла, що станом на 8 ранку пожежа на енергетичному об'єкті все ще триває. Надзвичайники вже локалізували займання та продовжують ліквідацію наслідків.

Неспокійним виявився ранок для всієї України. Ворог завдав ракетних ударів і по Прикарпаттю. Ціллю був об’єкт енергетичної інфраструктури. Унаслідок цього виникла пожежа. На місці події працювали відповідні служби, вогонь вдалось оперативно локалізувати,

– написала Світлана Онищук.

Вона зазначила, що минулося без постраждалих. Натомість стан пошкоджень об'єкта ще уточнюють.

Слова вдячності кожному, хто допомагає долати наслідки ворожих атак: нашим вогнеборцям, енергетикам, а також захисникам, які боронять нашу землю та небо,

– додала глава Івано-Франківської ОВА.

Головне про обстріл 8 травня