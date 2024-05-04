Чим ворог бив по Одещині, Дніпру та Харкову напередодні Великодня: деталі від Повітряних сил

Вдень, 4 травня, російські загарбники завдали підступного удару відразу по трьох областях нашої держави. Через ворожу атаку, на жаль, постраждали Одещина, Харків та Дніпро.

Як розповіли у Повітряних силах раніше, останнім часом росіяни досить часто використовують балістику, як-от "Іскандер-М", а також послуговуються ракетами Х-59 класу "повітря – повітря".

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Чим вдарив ворог по Україні

За даними Повітряних сил, увечері суботи ворог запустив крилату ракету "Іскандер" по Одеській області. Як повідомляла місцева влада, там пошкоджено цивільну інфраструктуру та поранено трьох людей.

Зокрема, російські загарбники обстріляли Харків із комплексу С-300. Водночас на підльоті до Дніпра українська ППО збила керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 противника.

Однак на уточнююче запитання, яку ціль ворог використав 4 травня під час удару по столиці, у Повітряних силах зазначили, що ця інформація перевіряється.

Що відомо про сьогоднішню атаку