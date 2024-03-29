"Шахеди", крилаті ракети й балістика: військовий експерт пояснив тактику російських обстрілів

Ворог масовано атакує Україну. Та окупанти мають досить специфічну тактику обстрілів.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що її можна назвати "триєдиною". Ворог запускає озброєння у три хвилі.

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"Спочатку в першій хвилі запускаються "Шахеди". Їхня задача – розосередити увагу і примусити активуватися завчасно наші сили та засоби протиповітряної оборони й почати збивати їх, виснажуючи наші ресурси", – сказав Грабський.

Згодом росіяни запускають за досить складною траєкторією крилаті ракети. Вони маневрують та змінюють напрямку руху. Це примушує розосередити увагу сил та засобів протиповітряної оборони.

На останньому етапі – третьому – загарбники завдають удар балістичними або надзвуковими ракетами. Це спостерігали під час ворожої атаки 29 березня.

Задача масованими ударами – розосередити увагу, виснажити наші сили та засоби ППО. Використавши ракети на відбиття нападу крилатих ракет, треба час для доставлення додаткових ракет на пускові майданчики, перезаряджання систем і відкриття вогню,

– наголосив військовий експерт.

Саме на це росіяни й розраховують, коли завдають ударів балістичними ракетами. Таку зброю складно збивати, зокрема, унаслідок недостатньо розвинутої системи ППО. Тому Україна не може збивати усі ці ракети.

Масована атака по Україні вночі 29 березня