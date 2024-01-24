Відкриття "нового фронту" у війні: Bloomberg пояснив масштаби наслідків удару по Усть-Лузі
Джерело:Bloomberg
Атаки безпілотників по портах у Балтійському морі становлять загрозу для ключового російського маршруту, яким вона експортує нафту. Мовиться, що це може свідчити про відкриття "нового фронту" у війні Росії проти України.
У ніч проти 21 січня безпілотники атакували морський торговельний порт у Ленінградській області. Мовиться про вугільний термінал "Новатек".
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Чому удар по Усть-Лузі був важливим для перебігу війни
У Bloomberg зазначили, що поруч з ураженим підприємством у Ленінградській області у безпосередній близькості розташовані кілька найважливіших російських нафтоперевалок.
Регулярні атаки або важчі безпілотники можуть створити перебої у роботі балтійських портів і призвести до скорочення обсягів експорту,
– сказав виданню колишній топменеджер "Газпром Нафти" Сергій Вакуленко.
Американське ЗМІ зазначило, що у разі такого розвитку подій у Росії буде надзвичайно мало життєздатних альтернатив.
За інформацією Blommberg, з двох основних балтійських терміналів в Усть-Лузі та Приморську, якими керує державна компанія "Транснєфть", Росія експортує близько 1,5 мільйона барелів нафти сорту Urals на день.
Відомо, що це понад 40% загального морського експорту сирої нафти в Росії. Крім того, з Усть-Луги експортують окремі партії нафти Казахстану.
Старший аналітик нафтових ринків консалтингової компанії Rystad Energy A/S Віктор Курилов запевнив, що зупинка експорту з Балтії стала б серйозним шоком. За його словами, такі значні потоки неможливо буде переспрямувати в інші порти.
Вакуленко ж розповів, що у Баренцовому морі є експортні термінали, але вони доступні тільки залізницею та мають обмежену пропускну здатність.
Маршрут до Китаю та тихоокеанських портів заповнений, тому жоден барель туди не може бути переспрямований,
– сказав він.
Провідний нафтовий аналітик з компанії Kpler Віктор Катона зауважив, що порт у Новоросійську у Чорному морі міг би прийняти додаткові 300 тисяч барелів на добу, але це у будь-якому разі не перекриє потенційну втрату Усть-Луги.
Зокрема, варто враховувати той факт, що Новоросійськ розташований до України набагато ближче. У зв'язку з цим існує підвищена загроза того, що така "власність" росіян може бути уражена не лише з повітря, але і з моря.
Видання зазначає, що серйозний збій експорту з Балтії буде відчутний в усьому світі. А ринок і так перебуває в стані підвищеної готовності через атаки єменських хуситів на судноплавство в Червоному морі.
Що відомо про атаку по Усть-Лузі: основне
- Уночі 21 січня у селищі Усть-Луга Ленінградської області пролунали потужні вибухи. Через це, ймовірно, над Санкт-Петербургом закривали небо. Так, в аеропорту "Пулково" затримувалися рейси. Місцеві жителі у мережі стверджували, що літаки затримувалися на кілька годин.
- Згодом стало відомо, що по морському терміналу в Усть-Лузі прицільно відпрацювали дрони СБУ. Росіяни були змушені провести евакуацію співробітників.
- Зрештою співрозмовники у спецслужбах розповіли, що внаслідок нічної атаки безпілотників нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області країни-агресорки припинив працювати. Так, після атаки СБУ всі танкери, які були біля термінала, відійшли далеко в море. А їхнє завантаження було зірване.
- Внаслідок інциденту було пошкоджено два водосховища та помпову станцію. За попередньою інформацією аналітиків, завод, найімовірніше, повернеться до значної потужності через декілька тижнів або місяців.
- Пожежа в порту "Усть-Луга" палала майже 2 доби. Втім, у ніч проти 23 січня окупанти все ж змогли її ліквідувати.