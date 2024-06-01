Атака на Прикарпаття: ударили чотирма ракетами, є багато руйнувань і постраждалий
Російські війська в черговий раз завдали масованого ракетного удару по території України у ніч на 1 червня. Зокрема, під ударом опиналася критична інфраструктура Івано-Франківщини.
Також відомо, що внаслідок атаки росіян постраждала і цивільна інфраструктура. Попередньо встановлено, що ворог використав чотири ракети невідомого типу.
Дивіться також Графіки відключень світла можуть змінитися через нічну атаку ворога, – Міненерго
Що відомо про атаку на Прикарпаття
Уночі окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Івано-Франківщини. За попередньою інформацією, окупанти вдарили чотирма ракетами невідомого типу.
Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала також цивільна інфраструктура, житлові будинки та майно,
– повідомили правоохоронці.
Також повідомляється про одного пораненого місцевого жителя. Наразі прокурори, спільно з іншими правоохоронними органами, вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військами.
Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру
- У ДТЕК розповіли, що Росія знову ударила по теплоелектростанціях компанії. Зокрема, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання компанії.
- В Міненерго заявили, що ворог атакував енергооб'єкти в п'яти регіонах України. Мовиться про Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську та Івано-Франківську області.
- У зв'язку із черговою атакою на енергетичну інфраструктуру, в Міненерго уже заявили, що графіки відключень світла на 1 червня можуть звільнитися.