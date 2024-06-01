Атака на Прикарпаття: ударили чотирма ракетами, є багато руйнувань і постраждалий

1 червня 2024, 13:02
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Джерело:

Івано-Франківська обласна прокуратура

Російські війська в черговий раз завдали масованого ракетного удару по території України у ніч на 1 червня. Зокрема, під ударом опиналася критична інфраструктура Івано-Франківщини.

Також відомо, що внаслідок атаки росіян постраждала і цивільна інфраструктура. Попередньо встановлено, що ворог використав чотири ракети невідомого типу. 

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Що відомо про атаку на Прикарпаття

Уночі окупанти завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Івано-Франківщини. За попередньою інформацією, окупанти вдарили чотирма ракетами невідомого типу. 

Внаслідок вибуху пошкоджень зазнала також цивільна інфраструктура, житлові будинки та майно,
– повідомили правоохоронці.

Також повідомляється про одного пораненого місцевого жителя. Наразі прокурори, спільно з іншими правоохоронними органами, вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військами.

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Автор: Ярослав Погончук