Окупанти вночі вкотре запускали "Шахеди": всі безпілотники вдалося знищити
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники вночі 6 січня завдали удару по Україні своїми безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". По ворожих об'єктах працювала українська протиповітряна оборона.
Нашим захисникам вдалося знищити всі дрони-камікадзе, які ворог запустив цієї ночі. Тоді повітряна тривога лунала близько 5 годин.
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Скільки безпілотників збила українська ППО
У Генштабі Збройних Сил України відзвітувалися, що вночі 6 січня окупанти вчергове завдали авіаційного удару по Україні, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед". Тієї ночі росіяни запустили 2 своїх безпілотних літальних апарати.
Всі ворожі дрони знищено,
– мовиться у дописі Генштабу.
Один із безпілотників українська протиповітряна оборона знищила у межах Хмельницької області, про що повідомляв перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що другий російський безпілотник сили та засоби протиповітряної оборони знищили у межах області вночі 6 січня. За попередніми даними, постраждалих внаслідок цієї атаки немає.
У Повітряних силах ЗСУ додали, що ці безпілотники окупанти випустили з району Приморсько-Ахтарська у Росії. Військові також наголосили, що разом Україна обов'язково здобуде перемогу.
Що відомо про нічну атаку "Шахедами"
- Спочатку повітряна тривога пролунала 5 січня близько 20:19 у Херсонській та Миколаївській областях. Там була загроза обстрілу російськими безпілотниками типу "Шахед".
- Згодом сирени лунали у Кіровоградській, Черкаській та Київській областях. Тривогу оголошували теж через загрозу з боку російських "Шахедів".
- Згодом тривога поширилася на Житомирську і Хмельницьку області. Уже 6 січня близько 00:30 вибухи пролунали у Хмельницькій області, там відпрацювали сили ППО.
- Відбій повітряної тривоги по всій Україні пролунав близько 1:20.
- За день до цього росіян обстріляли Україну 2 хвилями безпілотників типу "Шахед". Тоді з 29 дронів-камікадзе наші захисники неба знищили 21 безпілотник.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що складність атаки полягала в тому, що частиною БпЛА, яку менше вдалося збити, атакували прифронтову зону. Там нашим військовим складно знищити ці дрони-камікадзе.