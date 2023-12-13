Серце зупинилося повторно: внаслідок нічної атаки "Шахедів" по Одесі загинула людина
Під час нічної атаки "Шахедами" по Одещині поранення отримав співробітник комунальної служби. Лікарі боролися за життя постраждалого, але його серце зупинилося вдруге.
Про жертву російської атаки повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Загиблому було усього 42 роки.
До теми Росія атакувала "Шахедами" з нового майданчика: розвідка Британії пояснила стратегію окупантів
Унаслідок нічної атаки в Одесі є жертви
Під час нічної атаки 12 грудня один зі збитих "Шахедів" упав на територію комунальної авторемонтної установи в Одесі. Поранення отримали двоє цивільних співробітників. Їх стан оцінювали як важкий.
Відомо, що 42-річного слюсаря авторемонтної КУ вдень 13 грудня зупинялося серце, але медики змогли його реанімувати. Проте увечері його серце повторно зупинилося. Попри усі намагання медиків, врятувати постраждалого не вдалося – він помер у лікарні.Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять.
Другий постраждалий – 50-річний далекобійник з Донецької області – перебуває у лікарні. За словами Кіпера, лікарі продовжують протишокову, антибактеріальну терапію. Чоловік знаходиться у блоці інтенсивної терапії опікового профілю.
Атака "Шахедами" по Одесі: коротко
- Пізно ввечері 12 грудня окупанти атакували територію України "Шахедами". Близько о 20:2 почала ширитися тривога, а згодом в Одеській та Хмельницькій областях пролунали вибухи.
- У Повітряних силах повідомили, що ворог запустив 10 дронів-камікадзе. Сили та засоби ППО влучно збили усі ворожі безпілотники, втім уникнути руйнувань від падіння уламків не вдалось.
- Так, один з безпілотників впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Також унаслідок нічної атаки зруйновано ангар – пошкоджено 11 цивільних автомобілей, а 3 машини – згоріли вщент. Окрім того, уламки впали й на одну з будівель припортової інфраструктури.
- У Повітряних силах згодом показали, як українські захисники відбивали ворожу атаку. Зокрема, один з "Шахедів" збили з ПЗРК "Ігла". Сили оборони модернізували його та додали тепловізійне обладнання. Микола Олещук додав, що таке удосконалення допоможе захисникам бути більш точними уночі.