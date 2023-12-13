Серце зупинилося повторно: внаслідок нічної атаки "Шахедів" по Одесі загинула людина

Під час нічної атаки "Шахедами" по Одещині поранення отримав співробітник комунальної служби. Лікарі боролися за життя постраждалого, але його серце зупинилося вдруге.

Про жертву російської атаки повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Загиблому було усього 42 роки.

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Унаслідок нічної атаки в Одесі є жертви

Під час нічної атаки 12 грудня один зі збитих "Шахедів" упав на територію комунальної авторемонтної установи в Одесі. Поранення отримали двоє цивільних співробітників. Їх стан оцінювали як важкий.

Відомо, що 42-річного слюсаря авторемонтної КУ вдень 13 грудня зупинялося серце, але медики змогли його реанімувати. Проте увечері його серце повторно зупинилося. Попри усі намагання медиків, врятувати постраждалого не вдалося – він помер у лікарні.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять.

Другий постраждалий – 50-річний далекобійник з Донецької області – перебуває у лікарні. За словами Кіпера, лікарі продовжують протишокову, антибактеріальну терапію. Чоловік знаходиться у блоці інтенсивної терапії опікового профілю.

Атака "Шахедами" по Одесі: коротко