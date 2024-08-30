Забезпечувало роботою 700 людей, – голова ОВА про підприємство у Сумах

30 серпня 2024, 15:11
Читать новость на русском
Автор: Анастасія Кушпіт

У Сумах досі гасять пожежу на об'єкті промисловості, по якому вдарили росіяни у ніч проти 30 серпня. В ОВА наголосили, що це було виключно цивільне виробництво.

Голова Сумської ОВА в етері "Ми – Україна" зазначив, що там займалися лиш виготовленням пакування для харчової промисловості. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також У Сумах після атаки зафіксували перевищення двох небезпечних сполук

Підприємство давало багато робочих місць

Володимир Артюх сказав, що знищене підприємство забезпечувало роботою 680 мешканців міста. Й наголосив, що виробництво було виключно цивільним.

Раніше в Офісі Генпрокурора повідомили, що там виготовляли упакування для дитячого харчування, соків та побутової хімії.

За словами Артюха, ворог, попередньо, скинув на цю будівлю КАБ.

Що відомо про ворожу атаку

  • Російські військові атакували підприємство в Сумах 30 серпня близько 01:30.
  • На підприємстві почалася сильна пожежа, яку до цього часу не можуть загасити.
  • Станом на зараз відомо про 2 загиблих та більш ніж десяток поранених.
  • Наразі у місті виявили незначне перевищення діоксиду сірки та діоксиду азоту. Фахівці відбирають додаткові проби повітря.
  • Місцевих жителів закликали щільно зачинити вікна та двері й не виходити із приміщень без крайньої потреби.