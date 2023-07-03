Через смертоносну атаку "Шахедів": у Сумах 4 липня оголосили Днем жалоби

Російські загарбники обстріляли іранськими "Шахедами" Суми, через що загинули й постраждали люди. Згодом місцева влада оголосила, що у місті буде День жалоби.

Власне, у понеділок, 3 липня, близько 11:00 ворожі безпілотники влучили у житлові будинки Сум та будівлю Служби безпеки. Найгірше, що через це загинуло дві людини (інформація станом на 20:00). 4 липня в обласному центрі оголосили Днем жалоби за жертвами цього теракту Росії.

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Траур у Сумах

Варто наголосити, що загарбники вкотре порушили закони та звичаї війни та Офіс генпрокурора уже розпочав провадження за цим фактом. Немає сумнівів у тому, що всіх злочинців притягнуть до відповідальності.

Разом з тим зазначимо, що про траур, який було оголошено, повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

Завтра, 4 липня, у місті оголошено День жалоби за загиблими,

– написав мер.

Окрім того, він висловив співчуття рідним та близьким загиблих українців: "Не можу передати словами весь біль, усю ненависть. Ніколи не пробачимо", – констатував очільник міста.

Що відомо про атаку

Загалом внаслідок російських ударів по місту постраждало 19 людей, серед них є одна 5-річна дитина. У лікарнях залишаються 4 потерпілих, з них 2 – у реанімації.

Водночас влада Сум надала шістьом мешканцям будинку, у який влучив дрон, тимчасове житло в гуртожитку. Решта – розмістилися у родичів.

Відомо, що рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували життя 4 людям, які були за крок до смерті через цей обстріл.

Станом на вечір 3 липня триває розбір завалів багатоповерхівки, що постраждала. До операції залучено 100 рятувальників та 23 одиниці спецтехніки.

Про влучання в будівлю Служби безпеки України повідомив сам президент Володимир Зеленський. За його словами, нашій державі потрібно більше систем ППО від партнерів.

Редакціятакож висловлює співчуття усім близьким жертв, що загинули внаслідок удару по Сумах та інших містах нашої держави за час цієї війни.