Через смертоносну атаку "Шахедів": у Сумах 4 липня оголосили Днем жалоби
Джерело:Олександр Лисенко
Російські загарбники обстріляли іранськими "Шахедами" Суми, через що загинули й постраждали люди. Згодом місцева влада оголосила, що у місті буде День жалоби.
Власне, у понеділок, 3 липня, близько 11:00 ворожі безпілотники влучили у житлові будинки Сум та будівлю Служби безпеки. Найгірше, що через це загинуло дві людини (інформація станом на 20:00). 4 липня в обласному центрі оголосили Днем жалоби за жертвами цього теракту Росії.
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Траур у Сумах
Варто наголосити, що загарбники вкотре порушили закони та звичаї війни та Офіс генпрокурора уже розпочав провадження за цим фактом. Немає сумнівів у тому, що всіх злочинців притягнуть до відповідальності.
Разом з тим зазначимо, що про траур, який було оголошено, повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.
Завтра, 4 липня, у місті оголошено День жалоби за загиблими,
– написав мер.
Окрім того, він висловив співчуття рідним та близьким загиблих українців: "Не можу передати словами весь біль, усю ненависть. Ніколи не пробачимо", – констатував очільник міста.Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім близьким жертв, що загинули внаслідок удару по Сумах та інших містах нашої держави за час цієї війни.
Що відомо про атаку
- Загалом внаслідок російських ударів по місту постраждало 19 людей, серед них є одна 5-річна дитина. У лікарнях залишаються 4 потерпілих, з них 2 – у реанімації.
- Водночас влада Сум надала шістьом мешканцям будинку, у який влучив дрон, тимчасове житло в гуртожитку. Решта – розмістилися у родичів.
- Відомо, що рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували життя 4 людям, які були за крок до смерті через цей обстріл.
- Станом на вечір 3 липня триває розбір завалів багатоповерхівки, що постраждала. До операції залучено 100 рятувальників та 23 одиниці спецтехніки.
- Про влучання в будівлю Служби безпеки України повідомив сам президент Володимир Зеленський. За його словами, нашій державі потрібно більше систем ППО від партнерів.