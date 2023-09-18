Росія обстріляла Хмельниччину вночі: уламки ракет впали на завод, а в будинках повибивало вікна
Джерело:Сергій Тюрін
Російська армія вночі 18 вересня обстріляла Україну ракетами та ударними безпілотниками. Під атакою окупантів також опинилася й Хмельницька область.
Зокрема, уламки російських ракет впали на території одного з заводів області. Крім цього, у будинках вибуховою хвилею повибивало вікна й дахи.
До теми Потужні вибухи та атака Подунав'я: все, що відомо про нічний обстріл України 18 вересня
Що відомо про наслідки атаки на Хмельниччину
Виконувач обов'язків голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що під час повітряної тривоги в області було чутно вибухи. За його словами, то була робота нашої протиповітряної оборони по ворожих цілях.
Попри це, внаслідок атаки в Хмельницькій області все ж є пошкодження внаслідок збиття російських ракет.
Вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства,
– сказав Тюрін.
Він також зазначив, що на території заводу після вибухів виникла пожежа. Її успішно ліквідували працівники ДСНС.
Сергій Тюрін також наголосив, що уламки ракет пошкодили залізничну колію в області. Тому вже розпочато відновлювальні роботи.
Наостанок він подякував Силам ППО за бездоганну роботу. Він підкреслив, що постраждалих внаслідок атаки – немає.
Росія вчергове масовано обстріляла Україну
- Росія вночі 18 вересня завдала масованого удару по нашій державі. Спочатку країна-агресорка випустила ударні безпілотники типу "Шахед", а згодом і крилаті ракети Х-101.
- У Повітряних силах розповіли, що всього за ніч окупанти випустили 17 ракет і 24 "Шахеди". Усі ворожі ракети знищила наша повітряна оборона, а внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження на Півдні нашої держави.
- Ворог також влучив по Придунав'ю в Одеській області. Так, загарбники влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури в Ізмаїльському районі.
- Крім цього, у Повітряних силах показали успішну роботу ППО по ворожих об'єктах. На кадрах видно, як ліквідовувалися російські ракети чи дрони після удару по них нашими військовими.