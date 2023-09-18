Росія обстріляла Хмельниччину вночі: уламки ракет впали на завод, а в будинках повибивало вікна

Російська армія вночі 18 вересня обстріляла Україну ракетами та ударними безпілотниками. Під атакою окупантів також опинилася й Хмельницька область.

Зокрема, уламки російських ракет впали на території одного з заводів області. Крім цього, у будинках вибуховою хвилею повибивало вікна й дахи.

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Що відомо про наслідки атаки на Хмельниччину

Виконувач обов'язків голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що під час повітряної тривоги в області було чутно вибухи. За його словами, то була робота нашої протиповітряної оборони по ворожих цілях.

Попри це, внаслідок атаки в Хмельницькій області все ж є пошкодження внаслідок збиття російських ракет.

Вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства,

– сказав Тюрін.

Він також зазначив, що на території заводу після вибухів виникла пожежа. Її успішно ліквідували працівники ДСНС.

Сергій Тюрін також наголосив, що уламки ракет пошкодили залізничну колію в області. Тому вже розпочато відновлювальні роботи.

Наостанок він подякував Силам ППО за бездоганну роботу. Він підкреслив, що постраждалих внаслідок атаки – немає.

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