Росія вночі запустила 6 дронів-камікадзе: скільки безпілотників знищила ППО

Російські загарбники вночі 19 жовтня вчергове атакували Україну безпілотними літальними апаратами. Так, стало відомо, що ворог застосував для обстрілу 6 дронів-камікадзе типу "Шахед"

Вибухи лунали у кількох містах нашої держави через обстріл ворога. Крім цього, по ворожих об'єктах працювала українська протиповітряна оборона.

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Що відомо про нічну атаку "Шахедами"

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російська армія вночі 19 жовтня застосовувала безпілотники "Шахед" для обстрілу України. Зокрема, ці ворожі літальні апарати змогли знищити українські захисники неба.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 3 дрони-камікадзе,

– сказали у Генштабі.

Крім цього, за даними Генштабу, окупанти також обстріляли Україну 18 жовтня ракетами. Так, вибухи лунали у Харкові, Запоріжжі, Павлограді, Обухівці Дніпропетровської області та Миколаївському районі. Там також пошкоджені цивільні об'єкти нашої держави і є постраждалі.

Наостанок у Генштабі розповіли, що загалом за добу ворог завдав 15 ракетних та 79 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Росіяни постійно обстрілюють Україну ударними безпілотниками

Російські загарбники вночі 17 жовтня запустили ударні безпілотні літальні апарати на Південь України. Близько 3 ночі в Одесі пролунали потужні вибухи та працювала українська ППО по ворожих об'єктах.

Згодом у Генштабі ЗСУ розповіли, що за ніч наші захисники змогли знищити всі "Шахеди", які запустив ворог. Так, українська ППО "приземлила" 6 із 6 ворожих літальних апаратів.

Водночас після цієї російської атаки є також і пошкодження. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що в Одесі уламки ворожих літальних апаратів влучили у яхт-клуб в Одесі, де пошкоджено ангар для зберігання майна, декілька плавзасобів.