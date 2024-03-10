Влучання в промисловий об'єкт, пошкодження ЛЕП і постраждалий: що відомо про атаку 10 березня

Вночі 10 березня російські військові атакували Україну "Шахедами" й ракетами. Потужно відпрацювала ППО. Однак, на жаль, не минулося без ворожих влучань.

Майже всі дрони-камікадзе вдалося збити. Що відомо про чергову підступну атаку агресора на Україну, зібрав 24 Канал.

До речі Росіяни масовано атакували Південь понад 4,5 години: скільки дронів знищили оборонці неба

Чим саме атакував агресор

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Вночі окупанти ударили 4 зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині. Також ворог атакував 39 ударними БпЛА типу "Shahed". Агресор запускав дрони-камікадзе з мису Чауда, що в Криму, і Приморсько-Ахтарська.

Де лунали вибухи

Близько о 22:18 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних БпЛА. В частині областей Україні почали оголошувати тривогу. Росіяни запустили кілька груп "Шахедів".

Уже незабаром вибухи пролунали на Миколаївщині та Одещині. По ворожих дронах працювали оборонці неба.

О пів на 12 росіяни запустили ракети на Харківщину. Уже через кілька хвилин там пролунали вибухи.

Згодом були повторні вибухи на Одещині. Через деякий час – знову. Також було гучно на Вінниччині, Хмельниччині.

Загалом, згідно з даними Повітряних сил, цієї ночі окупанти атакували 12 областей нашої держави.

Скільки цілей збили вночі

У результаті бойової роботи збито 35 "Шахедів" у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей,

– повідомили в Повітряних силах.

Додали, що більшість цілей знищено силами та засобами мобільних вогневих груп. Також до відбиття повітряного нападу ворога залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і засоби РЕБ.

Окупанти масовано атакували Південь

Підрозділи ППО в інтенсивному режимі понад 4,5 години відбивали масовану атаку дронів. "Шахеди" заходили і з акваторії моря, і з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

20 БпЛА було знищено, з них 11 на Одещині, 6 на Миколаївщині, 2 на Херсонщині та ще 1 на Дніпропетровщині,

– повідомили в Силах оборони Півдня.

Наголосили, що ворог вкотре підступно спрямовував ударні безпілотники через житлові квартали та промислові райони населених пунктів, що ускладнювало роботу силам протиповітряної оборони.

Знову маневрували поміж житловими будинками. Одеса чула безпосередньо спальні райони, маневрування поміж домами. І також вони маневрували над промисловими об'єктами,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Які наслідки ворожого удару: де є влучання