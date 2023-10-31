Усі нічні дрони знищила ППО: скільки "Шахедів" та Х-59 випустив ворог по Україні

Росія продовжує завдавати ударів по нашій державі, зокрема, ударними безпілотниками. У командуванні української армії розповіли про те, скільки дронів та ракет випустили окупанти під час останнього обстрілу.

У ніч проти 31 жовтня ворожа армія атакувала мирні українська міста ударними БпЛА типу "Шахед" і керованою авіаційною ракетою класу Х-59. Як констатували в Генеральному штабі, противник ігнорує закони та звичаї ведення війни.

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Скільки цілей випустив ворог

Власне, загарбники випустили 2 безпілотні літальні апарати та 1 ракету по регіонах нашої держави. Важливо, що Сили протиповітряної оборони успішно відпрацювали по всіх дронах росіян.

Російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 2 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі БпЛА противника,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ракети типу Х-59 належать до класу "повітря – земля" та можуть уражати цілі в радіусі 280 кілометрів. Виготовляють цю небезпечну зброю, зокрема, на авіаційному заводі в Смоленську.

А от дрони-камікадзе типу "Шахед" Росія минулого року почала постачати з Ірану. Були повідомлення про те, що окупанти налагодили виробництво цих безпілотників на території своєї держави та інтенсивно його розвиває.

У Повітряних силах це підтверджували, однак разом з тим наголошували, що окупантам не так просто нарощувати виробництво зброї через санкції. Власне, для збору ракет і дронів потрібні комплектуючі з держав Заходу.

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