Масований обстріл України 12 липня: в яких містах лунали вибухи та все про наслідки
У ніч на 12 липня окупанти вкотре тероризували українські міста. Зокрема, на Львів російські загарбники здійснили наймасованішу атаку дронами від початку повномасштабного вторгнення.
Інформацію про наслідки масованого російського обстрілу зібрав 24 Канал.
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Що відомо про комбінований обстріл України 12 липня
У межах Черкаської області українські захисники знищили російську ракету та 20 безпілотників. Минулося без постраждалих. за попередніми даними, у Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків. Також без світла нині пів сотні абонентів – аварійна бригада вже працює. Унаслідок російського обстрілу Львова 4 поранених – вони звернулися до медиків. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували. Також стало відомо, що крім житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея, у Львові постраждав житловий багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни. Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає. У місті пошкоджені два промислових об'єкти – там сталися загоряння. Російські дрони атакували Кіровоградщину. В одній з громад Голованівського району пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани. Попередньо, постраждалих унаслідок ударів немає. В області, через уламки збитого безпілотника, сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували. У Луцьку внаслідок атаки знищений приватний житловий будинок. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будівлі – у них повилітали вікна. Крім того, сталося займання приватного автомобіля. Попередньо, загиблих немає. Унаслідок атаки на Харків станом на зараз відомо про двох постраждалих людей – чоловіки 55 та 33 років. Ворог завдав 10 ударів по Харкову – двома КАБами та вісьмома бойовими дронами. Наслідки атаки: Для атаки на Львів окупанти використали десятки дронів. Серед наслідків обстрілу, що відомі станом на зараз: Уночі 12 липня вибухи лунали в низці міст та областей України, зокрема: Також увечері про вибухи повідомляли жителі Миколаєва та Київської області.
Зросла кількість постраждалих у Львові
Наслідки в Луцьку
У межах Черкаської області українські захисники знищили російську ракету та 20 безпілотників. Минулося без постраждалих.
за попередніми даними, у Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків. Також без світла нині пів сотні абонентів – аварійна бригада вже працює.
Унаслідок російського обстрілу Львова 4 поранених – вони звернулися до медиків. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.
Також стало відомо, що крім житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея, у Львові постраждав житловий багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни. Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає.
У місті пошкоджені два промислових об'єкти – там сталися загоряння.
Російські дрони атакували Кіровоградщину. В одній з громад Голованівського району пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани.
Попередньо, постраждалих унаслідок ударів немає.
В області, через уламки збитого безпілотника, сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували.
У Луцьку внаслідок атаки знищений приватний житловий будинок. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будівлі – у них повилітали вікна. Крім того, сталося займання приватного автомобіля.
Попередньо, загиблих немає.
Унаслідок атаки на Харків станом на зараз відомо про двох постраждалих людей – чоловіки 55 та 33 років.
Ворог завдав 10 ударів по Харкову – двома КАБами та вісьмома бойовими дронами. Наслідки атаки:
Для атаки на Львів окупанти використали десятки дронів. Серед наслідків обстрілу, що відомі станом на зараз:
Уночі 12 липня вибухи лунали в низці міст та областей України, зокрема:
Також увечері про вибухи повідомляли жителі Миколаєва та Київської області.