Укр Рус
24 Канал Новини України Масований обстріл України 12 липня: в яких містах лунали вибухи та все про наслідки
12 липня, 07:30
14

Масований обстріл України 12 липня: в яких містах лунали вибухи та все про наслідки

Тимур Єремьянц

У ніч на 12 липня окупанти вкотре тероризували українські міста. Зокрема, на Львів російські загарбники здійснили наймасованішу атаку дронами від початку повномасштабного вторгнення.

Інформацію про наслідки масованого російського обстрілу зібрав 24 Канал.

Читайте також Знову були пуски: як МіГ-31К з "Кинджалами" тероризує повітряний простір України

Що відомо про комбінований обстріл України 12 липня

 

 

08:02, 12 липня

У межах Черкаської області українські захисники знищили російську ракету та 20 безпілотників. Минулося без постраждалих.

за попередніми даними, у Черкаському районі вибуховою хвилею пошкоджено 8 приватних будинків. Також без світла нині пів сотні абонентів – аварійна бригада вже працює.

 

07:56, 12 липня

Зросла кількість постраждалих у Львові

Унаслідок російського обстрілу Львова 4 поранених – вони звернулися до медиків. Трьом надали допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.

Також стало відомо, що крім житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея, у Львові постраждав житловий багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни. Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає.

У місті пошкоджені два промислових об'єкти – там сталися загоряння.

07:26, 12 липня

Російські дрони атакували Кіровоградщину. В одній з громад Голованівського району пошкоджено майже 10 приватних будинків. Зруйновано покрівлі, вибито вікна, двері, пошкоджено паркани.

Попередньо, постраждалих унаслідок ударів немає.

В області, через уламки збитого безпілотника, сталося займання сухої трави на відкритій місцевості. Пожежу оперативно ліквідували. 

07:04, 12 липня

Наслідки в Луцьку

У Луцьку внаслідок атаки знищений приватний житловий будинок. Вибухова хвиля та уламки пошкодили сусідні будівлі – у них повилітали вікна. Крім того, сталося займання приватного автомобіля.

Попередньо, загиблих немає.

06:53, 12 липня

Унаслідок атаки на Харків станом на зараз відомо про двох постраждалих людей – чоловіки 55 та 33 років.

Ворог завдав 10 ударів по Харкову – двома КАБами та вісьмома бойовими дронами. Наслідки атаки:

  • загоряння двох складських приміщень на не працюючому підприємстві,
  • влучання "Шахеда" в об'єкт критичної інфраструктури,
  • у кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі.
06:32, 12 липня

Для атаки на Львів окупанти використали десятки дронів. Серед наслідків обстрілу, що відомі станом на зараз:

  • Вибухи пролунали у кількох районах міста, є влучання. Серед них – на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни. Попередньо, постраждалих немає, мешканці перебували в укриттях.
  • Пошкодження зазнав двоповерховий житловий будинок в районі вулиці Митрополита Андрея. Там частково зруйнований підʼїзд, стався витік газу та води. Попередньо, загиблих і травмованих немає, пожежі нема.
  • У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі на площі 200 метрів квадратних, пошкоджено кілька будинків, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів, обірвано контактну мережу.
06:20, 12 липня

Уночі 12 липня вибухи лунали в низці міст та областей України, зокрема:

Також увечері про вибухи повідомляли жителі Миколаєва та Київської області.