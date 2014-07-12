Масований обстріл України 12 липня: в яких містах лунали вибухи та все про наслідки

У ніч на 12 липня окупанти вкотре тероризували українські міста. Зокрема, на Львів російські загарбники здійснили наймасованішу атаку дронами від початку повномасштабного вторгнення.

Інформацію про наслідки масованого російського обстрілу зібрав 24 Канал.

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Що відомо про комбінований обстріл України 12 липня