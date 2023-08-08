Панічно маневрує після атак дронами, – Гуменюк про російський флот у Чорному морі
Чорне море стало небезпечним для росіян після атак за допомогою БпЛА. Тепер російські кораблі розосередилися та маневрують.
Щоб убезпечитися в Чорному морі після постійних обстрілів дронами, росіяни розосередили своє корабельне угруповання. Про це заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк у телемарафоні, передає 24 Канал.
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Що цей крок дасть Росії
За словами Наталі Гуменюк, росіяни "колись вважали безпековим" для себе Чорне море. Але не тепер: після атак безпілотниками доводиться ховатися. Тому російські кораблі, підхопивши "невеличку паніку", маневрують у морі та не скупчуються в одному місці – сподіваються, що так у них складніше влучити.
Нині у Чорному морі 10 російських кораблів, 1 в Азовському, а ракетоносії заведено в пункти базування.
Чи будуть нові обстріли з моря
Окупантам "потрібно переспорядження" після останньої масованої атаки 5 серпня. Зараз ситуація стабільна, та не можна втрачати пильність. Росіяни можуть стріляти просто з бухт, а не тільки вийшовши у море, тому після оголошення сигналу повітряної тривоги слід іти в укриття.
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Головне про атаки дронами по російських кораблях
- У порту Новоросійська 4 серпня від удару морським дроном похилився великий десантний корабель "Оленегорський горняк". Його кумедна назва і "постава" викликали хвилю мемів у мережі. Люди жартували, що він "стоїть рівно, але є нюанс".
- Нафтовий танкер SIG у Керченській протоці 5 серпня також став ціллю дронів. Він перебував під американськими санкціями і міг перевозити паливо для потреб російських окупантів. Інститут вивчення війни вважає, що удари дронами по російських кораблях – частина ширшого плану.
- Володимир Зеленський заявив: Росія до кінця війни залишиться без кораблів, якщо атакуватиме українські порти. А Міністерство оборони України після російської ракетної атаки 5 серпня написало "у цю гру можна грати удвох".