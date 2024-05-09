В Укренерго відповіли, як зменшити ефективність атак Росії на енергетику

В Укренерго пропонують новий підхід до енергетичної безпеки. Там наголошують, що він зменшить наслідки російських атак на інфраструктуру.

В умовах війни ефективність російських ударів по українській енергетиці можна суттєво знизити завдяки децентралізації генерації. Представниця Укренерго Марія Цатурян вважає, що розподілена генерація зменшить ризики та збитки від можливих пошкоджень.

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Чого потребує українська енергосистема

За словами директорка з комунікацій енергокомпанії, серед ключових ініціатив є і залучення інвестицій для розвитку децентралізованої генерації. Це дозволить Україні швидше відновлюватися після атак та забезпечити стабільність енергосистеми.

Це пріоритетне завдання, яке можна вирішити протягом кількох років. За підрахунками, за рік, два чи три вже можна збільшити кількість цієї розподіленої генерації та побудувати ці об'єкти,

– сказала Цатурян.

Водночас представниця Укренерго зазначила, що реалізація плану можлива вже протягом найближчих років. Інвестори, які вкладуть кошти в розподілену генерацію, зможуть виступати як учасники оптового ринку електроенергії, продавати балансуючу енергію та отримувати доходи за надання резервів.

Загалом проєкт Укренерго передбачає не лише технічне переоснащення, а й зміни в регулюванні ринку, що відкриє нові можливості для приватних інвесторів. Це стане важливим кроком на шляху до енергетичної незалежності та стійкості України на тлі постійних атак.

Як констатувала Цатурян, саме створення децентралізованої системи забезпечить українській енергосистемі більшу стійкість. Адже, скажімо, якщо один з об'єктів пошкоджений, інші могли б працювати та забезпечувати енергоживлення для населення, критичної інфраструктури та промисловості.

Треба переформатувати роботу архітектури енергосистеми так, щоб замість, наприклад, 20 великих потужних об'єктів, які є ласим призом для нашого ворога... Було від 100 до 200 маленьких, які будуть розосереджені по всій території України.

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Докладно про ситуацію