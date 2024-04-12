Атакують газові сховища: Черник пояснив, чому Росія змінила ціль обстрілів

11 квітня росіяни зруйнували одну з найбільших електростанцій України – Трипільську ТЕС, яка постачала електроенергію у Київську, Черкаську та Житомирську області. Також потужно атакують газові сховища. Ворог хоче зробити все, щоб Україна не мала економічного потенціалу.

На думку військового експерта і полковника запасу ЗСУ Петра Черника, яку він висловив 24 Каналу, оскільки росіяни більше не будуть намагатися повернути Україну "назад у лоно імперії", вони будуть нищити її економіку. Бо все, що будує промисловість і сфера послуг, – це електротяга, єдиний виняток – сільське господарство у частині оброблення земель.

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Застосували все, що можна було

Це ж стосується і газових сховищ, тому зараз сильно б’ють по Стрийщині, що на Львівщині. Європа практично відмовилася від російського газу, починає наростати процес забезпечення Європи норвезьким газом і скрапленим газом із Америки. І ці процеси будуть тільки розвиватися. А газ треба десь зберігати.

Ракети шкодять інфраструктурі, тобто системам перепомпування газу, але це все відновлюється. А саме газове сховище однозначно переживе такі ракетні атаки,

– пояснив військовий експерт.

За словами Черника, росіяни зараз перебувають на вершині своїх технологічних спроможностей, тобто вони застосували все, що могли застосувати проти України.

У них залишилися лише стратегічні рухомі установки РС-24 "Ярс", призначені для завдання ударів на відстані від 7 до 11 тисяч кілометрів, а також – підводні човни типу "Дельфін" і типу "Рей". На одному ракета Р-29, на іншому – ракета Р-30.

Масована атака 11 квітня: що відомо