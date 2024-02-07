Атакували кількома хвилями з різних напрямків: над Києвом збили близько 20 ракет

Зранку 7 лютого російські загарбники атакували низку областей України, а зокрема й Київ. Відомо, що це вже третій ракетний удар по столиці у 2024 році.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, сили ППО знищили близько 20 ракет. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години.

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Деталі ворожої атаки по столиці

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятки ворожих ракет.

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За попередніми даними, внаслідок ракетного удару атаки в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування.

Загорілися автівки, пошкоджено електромережі. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. На місці працюють екстренні служби, пожежники ліквідовують загоряння.

Водночас у Дніпровському районі внаслідок ракетного удару постраждало дві людини. Пошкоджено електромережі. Відомо, що ремонтні бригади енергетиків вже працюють на відновлення електропостачання.

Черговий ракетний удар ще раз засвідчує, що ворог не відмовиться продовжувати ракетний терор Києва. Тому вкотре прошу киян та гостей столиці – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги,

– наголосив начальник КМВА.

Інформація щодо руйнувань та потерпілих оновлюється та уточнюється.

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