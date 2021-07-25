Гарного вам вихідного, – Аваков передав привіт українцям з відпочинку в Італії

25 липня 2021 , 18:24
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Арсена Авакова

Арсен Аваков після відставки з посади глави МВС вирушив у відпустку. Перебуваючи у сонячній Італії, ексміністр побажав українцям гарної неділі.

Антон Геращенко ще 15 липня розповідав, що Аваков планує відпустку. Після відпочинку політик, без сумніву, повернеться в Україну, щоб допомагати президенту Володимиру Зеленському. 

Зауважте Навряд чи несподіванка: Аваков міг подати у відставку з кількох причин

Тепер Аваков поділився першою світлиною з відпустки.

Гарної вам неділі, пані та панове,
– написав політик.

Відставка Авакова: головне

  • МВС України Аваков очолював понад 7 років (від 2014 року).
  • Водночас 13 липня 2021 року він подав у відставку.  Згодом Геращенко розповів, що ухвалити таке рішення Авакову порадив Володимир Зеленський.
  • Верховна Рада голосувала за відставку Авакова 15 липня. "За" – 291 народний обранець.
  • Свою відставку ексглава МВС прокоментував 2 словами: "Слава Україні!".
  • Новим главою МВС став Денис Монастирський. Його представив президент Володимир Зеленський. Український лідер зауважив, що "ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром".
  • Зеленський наголосив: Монастирського обрали насамперед через довіру. Разом вони працювали упродовж 2 років.
  • Президент заявив, що дуже важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам.


Головні скандали та провали Арсена Авакова / Інфографіка 24 каналу

Автор: Мар'яна Бекало