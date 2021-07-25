Гарного вам вихідного, – Аваков передав привіт українцям з відпочинку в Італії
25 липня 2021 , 18:24Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Арсена Авакова
Арсен Аваков після відставки з посади глави МВС вирушив у відпустку. Перебуваючи у сонячній Італії, ексміністр побажав українцям гарної неділі.
Антон Геращенко ще 15 липня розповідав, що Аваков планує відпустку. Після відпочинку політик, без сумніву, повернеться в Україну, щоб допомагати президенту Володимиру Зеленському.
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Тепер Аваков поділився першою світлиною з відпустки.
Гарної вам неділі, пані та панове,
– написав політик.
Відставка Авакова: головне
- МВС України Аваков очолював понад 7 років (від 2014 року).
- Водночас 13 липня 2021 року він подав у відставку. Згодом Геращенко розповів, що ухвалити таке рішення Авакову порадив Володимир Зеленський.
- Верховна Рада голосувала за відставку Авакова 15 липня. "За" – 291 народний обранець.
- Свою відставку ексглава МВС прокоментував 2 словами: "Слава Україні!".
- Новим главою МВС став Денис Монастирський. Його представив президент Володимир Зеленський. Український лідер зауважив, що "ми всі дійсно хотіли, щоб ви стали міністром".
- Зеленський наголосив: Монастирського обрали насамперед через довіру. Разом вони працювали упродовж 2 років.
- Президент заявив, що дуже важливо, щоб керівництво держави довіряло міністрам.
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