"Взяли за мінімальних втрат": Шойгу цинічно бреше росіянам про Авдіївку
Російський міністр оборони Сєргєй Шойгу відзвітувався щодо окупації української Авдіївки. За словами глава Міноборони країни-агресорки, місто буцімто "взяли за мінімальних втрат".
Про це повідомляють російські ЗМІ. Водночас Шойгу достеменно не уточнив, які саме були втрати в армії окупантів під час штурмів Авдіївки, передає 24 Канал.
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Шойгу вчергове збрехав про втрати росіян під Авдіївкою
Міністр оборони Росії наголосив, що наступальні дії армії після захоплення Авдіївки тривають на захід і буцімто "звільнено 72 квадратні кілометри території". Саме "звільненням" загарбники називають окупацію нашої землі.
Шойгу також зауважив, що загалом операція зі "звільнення" міста "увійде до підручників Міноборони". Щоправда, невідомо, які "успіхи" виконання взяття Авдіївки мав на увазі: втрати, більші ніж за 10 років війни радянської армії в Афганістані, чи окупацію руїн раніше квітучого українського міста.
До слова, вже через кілька годин допис із "мінімальними втратами" Шойгу зник з російських ЗМІ. Вочевидь пропагандисти його видалили, однак невідомо, з якої причини.
Росія поклала понад 47 тисяч солдатів за Авдіївку
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підбив підсумки втрат, які зазнав ворог у битві за Авдіївку. За понад 4 місяці окупанти втратили понад 47 тисяч своїх громадян.
- Крім того, у битві за Авдіївку російське командування поклало 364 танки, 248 артилерійських систем та 748 бойових броньованих машин. Також окупанти втратили 5 своїх літаків у районі Авдіївки.
- Ба більше, OSINT-аналітики також проаналізували втрати росіян за фото та відео, що розмістили у відкритих джерелах. Загалом, на фото чи відео потрапили 666 знищених російських одиниць техніки.
- Аналітики також підкреслили, що ЗСУ спалили за декілька місяців під Авдіївкою російську танкову дивізію. Крім того, окупанти втратили багато модифікацій своєї модернізованої техніки під цим містом.
- Варто зазначити, що українські військові відійшли з Авдіївки 17 лютого за наказом головнокомандувача ЗСУ. Генерал Олександр Сирський зазначив, що це необхідно задля уникнення оточення міста та збереження життів наших військових.