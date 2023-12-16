Росіяни готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку: Коваленко оцінив можливості ворога
Російська армія продовжує концентрувати на Авдіївському напрямку величезну кількість військових. Там тривають наступальні операції ворога, деякі з яких є успішними.
Окупанти також готують нову хвилю наступу на Авдіївку, яка може початися незабаром. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Чи є в росіян можливість оточити Авдіївку
Протягом 15 грудня наступальні дії росіян на Авдіївському напрямку мали певні успіху. Зокрема, окупанти дещо просунулись в районі Степового та Первомайського.
"Будь-яке просування російських окупантів, захоплення тієї чи іншої локації, аж ніяк не покращує ситуацію на фронті. Особливо в перспективі, коли цю ділянку нам треба буде звільняти", – наголосив Олександр Коваленко.
Однак для того, аби швидко оточити Авдіївку, росіянам необхідно більше ресурсів. Зараз у них немає відповідних сил та засобів для цього.
Ситуація є справді напруженою. Зараз ми спостерігаємо за підготовкою росіян до третьої хвилі потужного наступу. Він може розгорнутись приблизно у 20-х числах грудня, тобто до Нового року,
– зазначив військовий оглядач.
Результатами наступальних дій може стати просування в північному та південному секторі: в районі Степового, в напрямку Бердичів, а також Сєверному та Тоненькому.
"Це в разі найгіршого сценарію. Якщо розглядати загально, як росіяни почали цю наступальну кампанію ще 10 жовтня і досі не досягнули бойових завдань, не виключаю, що вони повністю не зможуть виконати їх до Нового року", – зауважив Коваленко.
Тож наступальна операція окупантів на Авдіївку може перенестися і на 2024 рік.
Що відбувається в Авдіївці: останні новини
- У Генштабі повідомили, що станом на 15 грудня ворог не припиняє спроб оточити Авдіївку. Українські військові стримують натиск ворога. Зокрема, за добу їм вдалося відбити 45 атак ворога на Авдіївському напрямку.
- Зокрема, активні бойові дії тривають в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Росіяни намагаються проникнути на територію підприємства. Втім у Силах оборони на Таврійському напрямку заявили, що жодна зі спроб ворога ще не була успішною.
- Наступальні дії окупантів супроводжуються величезними втратами. У Білому домі повідомили, що з жовтня 2023 року російська армія втратила на Авдіївському напрямку близько 13 тисяч військових. Вражають також втрати окупантів у техніці – понад 220 бойових машин, що є еквівалентом до шести маневрових батальйонів лише за технікою.