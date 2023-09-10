Росія посилила авіаудари по Зміїному після відновлення судноплавства з портів України, – Гуменюк

Після відновлення судноплавства з українських портів росіяни почали більше атакувати острів Зміїний. Окупанти періодично скидають туди керовані авіабомби.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла вранці 10 вересня в ефірі телемарафону, що Росія продовжує тиснути на цивільне судноплавство. Попри це, судна продовжують рух, пише 24 Канал.

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Чому Росія посилила авіаудари по Зміїному

Наталія Гуменюк розповіла, що в Чорному морі перебуває 10 одиниць техніки ворога, в Азовському – одна. Їх ворог розмістив для викриття водної обстановки.

Зокрема, в Чорному морі розміщені як бойові кораблі флоту, так і прикордонні катери та судна забезпечення. Однак росіяни використовують навіть їх, щоб запускати безпілотники для розвідки. Тому ці судна варто сприймати також як елемент загрози.

Окрім того, росіяни активізували тактичну авіацію, зокрема, в напрямку острова Зміїний.

Час від часу скидають там (на острові Зміїний – 24 Канал) керовані авіабомби. Це все продовження тиску на цивільне судноплавство. Тому що запропонований Україною гуманітарний коридор, який все-таки функціонує, і чотири судна вже ним скористалися, ворог намагається тероризувати, переконуючи судновласників, що це небезпечний шлях,

– заявила Наталія Гуменюк.

Вона пояснила, що є загроза з повітря. Окрім того, наявність російської тактичної авіації в цій частині, в акваторії Чорного моря може свідчити якраз про збір розвідданих, що ж там готується в межах навчань.

Що відомо про судноплавство в Чорному морі