Що з пасажирами херсонського потяга, який атакували росіяни: в Укрзалізниці відповіли
Джерело:Укрзалізниця
Увечері 26 грудня російські військові вдарили по залізничному вокзалу у Херсоні, куди прибув евакуаційний потяг. На його відправлення чекали понад 140 цивільних.
Унаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і сам потяг. Тому Укрзалізниці довелося перейти до плану "Б", аби доправити свої пасажирів до місця призначення.
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Автобусами до Миколаєва
У компанії розповіли, що організували для понад сотні пасажирів автобуси до Миколаєва, де підготували резервні вагони, якими вже люди зможуть дістатися туди, куди хочуть.
Станом на 22:17 відомо, що пасажири херсонського поїзда безпечно доїхали до Миколаєва/
Поїзд до Києва вирушить диспетчерським розкладом. Рейси з Краматорська, Львова та Києва у напрямку Херсона завтра попередньо прямуватимуть до Миколаєва,
– розповіли в Укрзалізниці.
Міський голова Миколаєва анонсував посилення патрулів на території залізничного вокзалу, аби люди у разі потреби могли звернутись по допомогу.
Правоохоронці чергуватимуть доти, доки всі пасажири не вирушать далі,
– наголосив Сенкевич.
Удар по вокзалу у Херсоні: що відомо
- Увечері 26 грудня окупанти масовано обстрілювали Херсон. Один із ударів прийшовся по залізничному вокзалу. Про це стало відомо зі звернення Володимира Зеленського.
- Згодом в Укрзалізниці розповіли, що внаслідок атаки постраждали кілька працівників компанії.
- Очільник МВС Клименко повідомив про одну жертву. Це 29-річний поліцейський з Кіровоградщини, який одержав смертельне поранення під час евакуації людей. У чоловіка залишилося двоє дітей.
- Також поранень зазнали ще двоє співробітників поліції та двоє цивільних.
- Окрім вокзалу, постраждали інші цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки.
- Херсонська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством.