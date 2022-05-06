"Азовсталь" – це ще один доказ того, що Путін знову бреше, – політичний експерт

Путін постійно говорить одне, а в реальності робить зовсім інше. І "Азовсталь" тому ще один доказ. Адже президент Росії впевнено заявляв, що завод росіяни штурмувати не будуть.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олексій Мінаков.

До теми Захисники "Азовсталі" показали наслідки обстрілу евакуаційного авто

Він наголошує, що треба розрізняти те, що каже Путін, і те, що відбувається в реальності.

Ми вже чули, як Путін говорив, що росіяни не будуть штурмувати "Азовсталь". Але окупанти останні дні намагаються встигнути захопити цей завод до 9 травня,

– заявив Мінаков.

Політичний експерт каже, що Путін, як завжди, бреше. "Тому те, що він буде проголошувати – це одне, а те, що буде відбуватися в реальності, – зовсім інше", – додав він.

Мінаков вважає, що війна буде продовжуватися. На його думку, це буде відбуватися хоча б з тої причини, що Україну не задовольняє той стан речей, що наші території окуповані.

На сьогодні ми бачимо, що контрнаступи відбуваються лише на окремих напрямках, це залежить, зокрема, і від постачання зброї. Водночас багато територій досі окуповані. Тут питання не лише в тому, що хоче оголосити Путін (на 9 травня – 24 канал), а й наші власні завдання у цій війні,

– запевнив він.

Чи оголосять в Росії мобілізацію

За словами Мінакова, аналітичні військові центри не бачать підготовки до мобілізації росіян. Тому про це поки зарано говорити.

"Тим паче, що таке рішення (про мобілізацію - 24 канал) буде фактично визнанням абсолютного провалу російської армії", – каже експерт.

Він додає, що не треба боятися мобілізації в Росії, бо зараз все вирішує якість та сучасне озброєння, а не кількісний склад військових.

Що відомо про штурм "Азовсталі": останні новини

До слова, вранці 6 травня глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що розпочалася нова хвиля евакуації мирного населення з території "Азовсталі". Він наголосив, що два попередні коридори були успішними – з Маріуполя вдалося вивезти близько 500 цивільних.

Відео до теми – з Маріуполя вдалося вивезти ще майже пів тисячі людей