Біля Бахмута йде постійний рух, ворог щодоби здійснює штурмові дії, – ЗСУ
Росіяни сконцентрували свої основні сили на Сході. На сьогодні епіцентром бойових дій на фронті є Бахмутський напрямок.
Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, ворог намагається будь-якими зусиллями прорвати фронт в районі Бахмута.
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Він зауважив, що окупанти щодоби проводять штурмові дії.
Перед тим зазвичай накривають наші позиції з усіх видів ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, танками у тих населених пунктах, де вони можуть дістати,
– зазначив речник.
Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться відео
Ворог не досяг мети
За його словами, також загарбники завдають авіаційних ударів, коли мають змогу – за погодних умов, або встигають між пострілами нашого ППО.
"Проте попри все ворогу не вдається досягти головної мети – системно прорвати нашу оборону, увійти глибоко в тил, вийти далі на оперативний простір і рухатись в бік Покровська, Слов'янська та Краматорська", – наголосив Сергій Череватий.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Командувач Сухопутних сил ЗСУ Олександр Сирський розповів, що тактика Росії в районі Бахмута кардинально змінилася під командуванням Сергєя Суровікіна: у першому ешелоні бореться група Вагнера та загін найманців, а в тилу перебувають війська Чеченської республіки та інші регулярні війська.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни стягують війська на Сході для нового наступу. Він припустив, що окупанти планують штурмувати Бахмутський та Авдіївський напрямки.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що росіяни намагаються оточити Бахмут. Вороги хотіли зайти в місто, однак ЗСУ не дозволили це зробити окупантам. Проте ворог не відмовиться від цієї ідеї, оскільки має величезні втрати.