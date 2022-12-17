Біля Бахмута йде постійний рух, ворог щодоби здійснює штурмові дії, – ЗСУ

Росіяни сконцентрували свої основні сили на Сході. На сьогодні епіцентром бойових дій на фронті є Бахмутський напрямок.

Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, ворог намагається будь-якими зусиллями прорвати фронт в районі Бахмута.

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Він зауважив, що окупанти щодоби проводять штурмові дії.

Перед тим зазвичай накривають наші позиції з усіх видів ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, танками у тих населених пунктах, де вони можуть дістати,

– зазначив речник.

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Ворог не досяг мети

За його словами, також загарбники завдають авіаційних ударів, коли мають змогу – за погодних умов, або встигають між пострілами нашого ППО.

"Проте попри все ворогу не вдається досягти головної мети – системно прорвати нашу оборону, увійти глибоко в тил, вийти далі на оперативний простір і рухатись в бік Покровська, Слов'янська та Краматорська", – наголосив Сергій Череватий.

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