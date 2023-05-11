"Наступальні пориви росіян у Бахмуті закінчилися": які стратегічні перемоги здобула Україна
Російські війська вже понад 10 місяців намагаються заволодіти Бахмутом. Це місто стало як і символом мужності українських воїнів, так і розвіяло міфи про "другу армію світу".
Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, Бахмут став стратегічною перемогою української армії, тому що у цьому місті закінчився увесь наступальний порив російської армії.
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Бахмут обнулив Путіна
Він зазначив, що у Бахмуті була остаточно поставлена крапка на такому міфі, як "друга армія у світі". В місті та околицях знищено і продовжується знищуватись все, що було боєздатне у російській армії.
"У Бахмуті виник фундаментальний конфлікт, розбіжність, яка приведе до внутрішньої трагедії в Росії – це конфлікт між вагнерівцями та міністерством оборони. Це говорить про те, що єдності у них не існує. Бахмут став символом того, що таке реальний спротив у 21 столітті, коли на кону стоїть життя держави", – наголосив Подоляк.
Михайло Подоляк про ситуацію на фронті: дивитись відео
Радник голови ОПУ додав, що у Бахмуті українська армія довела, що набагато більш потужна, ніж інші, з точки зору готовності до участі в масштабних інтенсивних конфліктах. Також наші ЗСУ поставили крапку над потугами Путіна виставити себе глобальним політиком чи стратегом
Бахмут обнулив Путіна в повному обсязі й у повний зріст,
– заявив Подоляк.
Ситуація у Бахмуті: головне
- Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби захисники України відбили 39 ворожих атак.
- 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ напередодні розгромила підрозділи 72-ої бригади Росії, які перебували на околицях міста.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала не вірити заявам ворога про "снарядний голод".