Буде важко, – у ЗСУ оцінили реалістичність плану росіян із "захоплення" Бахмута до 9 травня

Російським окупантам дали нову установу – захопити Бахмут до 9 травня. Однак у Збройних Силах України вважають, що ці плани загарбників зовсім нереалістичні.

Російські терористи – рекордсмени по установленню дедлайнів. Про це повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що кажуть у ЗСУ про "захоплення" Бахмута до 9 травня

За словами Череватого, на Бахмутському напрямку на сьогодні ситуація найскладніша, але контрольована. Ворог завдає там ударів. За минулу добу окупанти били 399 разів з різних систем і калібрів. Однак ЗСУ знищили 105 окупантів, а 104 солдати – зазнали поранень.

Череватий наголосив, що окупанти – рекордсмени по установленню дедлайнів, перший був ще у липні.

Там йде позиційна війна, дуже важкі бої. Однак я сумніваюсь, що вони захоплять Бахмут до 9 травня. Окупанти до 1 травня не змогли і надалі у них нічого не вийде. Я вірю в Сили оборони і мені здається, що загарбникам буде важко і нереалістично,

– додав речник.

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