Ще не оперативний успіх, – військовий оглядач сказав, як звільнення Кліщіївки допоможе ЗСУ
Існують поки непідтверджені повідомлення про успіхи українських військових поблизу Кліщіївки. Звільнення цього села відкриє для ЗСУ нові перспективи.
Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Давид Шарп. За його словами, просування на південному фланзі Бахмутського напрямку, куди входять і Андріївка, і Курдюмівка, і Кліщіївка відкривають для українських військових нові можливості.
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Успіхи на цьому напрямку дозволяють здобути значно зручніші позиції, покращити контроль над дорогами. Також це створює передумови для подальших дій з оточення Бахмута.
Це дає нові передумови для більш успішних дій з оточення Бахмута, вогневого контролю за містом та подальшого просування. Також надзвичайно важливими були попередні успіхи, коли вдалося зайняти висоти під Кліщіївкою,
– зауважив Шарп.
До теми – дивіться розмову з Давидом Шарпом на ютубі 24 Каналу
Це – тактичний успіх, але він все одно важливий
Як наголосив Шарп, просування поблизу Бахмута не можна назвати оперативним успіхом. Поки що це тактичні дії на локальній ділянці фронту. Але вони поступово відкривають можливості для подальшого просування.
Вклинювання в оборону противника в багатьох випадках створює додаткові передумови, щоб просування було й на інших майданчиках. Якщо йде просування в районі Андріївки, то вже йде більша загроза окупантам в Кліщіївці тощо,
– зазначив Шарп.
Успіхи ЗСУ на фронті: коротко
- Вранці 25 липня у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про успіхи українських військових на Донеччині. Відомо, що внаслідок штурмових дій загарбники відійшли з позицій в районі Андріївки.
- Раніше заступник командувача Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий зауважив, що упродовж минулого тижня українські військові звільнили чотири квадратні кілометри української землі. Сталося це на Бахмутському напрямку.
- Крім того, українські військові вже знищили 243 220 окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Також загарбники втратили 4174 танків, 8131 бойових броньованих машин, 4705 артилерійських систем, 698 реактивних систем залпового вогню, 454 засобі ППО тощо.