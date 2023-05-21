Знищуватимемо у Бахмуті щодня одну – дві роти росіян: огляд фронту від Світана

У Бахмуті російські загарбники заповзли в капкан – опинилися на такому собі полігоні. Наші захисники щодня знищуватимуть окупантів по одній – дві роти без контактних боїв за допомогою артилерії.

Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. За його словами, окупанти самі заповзли в капкан у Бахмуті.

Дивіться також Фортеця Бахмут тримається, – розвідка пояснила, що свідчить про провал наступальних дій росіян

ЗСУ розстрілюватимуть росіян у Бахмуті, як у тирі

Світан зазначив, що Пригожин зараз хоче втекти з Бахмута – до того, як це зробить решта росіян, яких завели у місто. Наші захисники виконують певне завдання з напівоточення Бахмута, оскільки оточувати його немає сенсу. Натомість краще проходити по висотах.

Найближчим часом, ймовірно, буде рух з одного боку від Бахмута, саме вздовж водогону, який подає воду зі Слов'янська на Донецьк. А потім нашим воїнам оптимально спускатися назад по висотах з правого берега Бахмутки й підходити до міста зі сходу. Така операція триватиме декілька тижнів.

Розуміючи, що з тих висот, які в районі Бахмута, українські війська оброблятимуть місто – як у тирі, знищуватимуть росіян, Пригожин намагається медійно врятувати свою втечу,

– заявив полковник запасу ЗСУ.

Річ у тім, що ватажок "Вагнера" злякався наслідків, які спричинить така облога, й намагається втекти звідти до того, як Бахмут буде напівоточений та взятий в оперативне оточення.

Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео

Щодня знищуватимемо одну – дві роти росіян

Полковник запасу ЗСУ вважає, що окупанти будуть топтатися в Бахмуті й побояться підійти до Часового Яру. Вони розуміють, що потраплять між двох вогнів наших військ, тому на не рухаються в район "Літака", який ми продовжуємо утримувати.

На його думку, зараз немає жодного сенсу заводити наші війська в Бахмут і витискати росіян звідти. Адже окупанти самі заповзли в капкан.

Це зараз хороший полігон для їх знищення з висот. Ми просто будемо щодня, як зараз це відбувається, по одній – дві роти росіян без контактних боїв знищувати з допомогою артилерії,

– наголосив Світан.

Тому там утворився такий собі тир, де можна навіть навчати відповідних дій наших артилеристів. А командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський ухвалюватиме рішення, як правильно виконати перше завдання будь-якої армії – знищення військ противника.

Ситуація в районі Бахмута / Скриншот Deep State

Яка зараз ситуація на фронті: головне

Російські війська продовжують невдалі спроби наступу на кількох напрямках фронту. Ворог продовжує зосереджуватись на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

За останні три дні Південь значно менше потерпає від російських обстрілів. Усе це завдяки українським захисникам, які поступово та ефективно знищують окупантів та їхню техніку. Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що у росіян проблеми із базуванням у цьому регіоні.

Тим часом у Криму триває сезон "бавовни". Вона квітне поширюється всією територією, яка готується до звільнення. Зокрема, 20 травня поблизу Севастополя пролунав вибух на аеродромі "Кача".