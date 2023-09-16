Суїцидальні перспективи росіян: що чекає окупантів на Бахмутському напрямку

Після звільнення Андріївки російські окупанти не мають інших перспектив, окрім суїцидальних. Українські військові продовжать тиснути одразу на трьох напрямках.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав 24 Каналу, що ворог намагатиметься відновити контратаки, але, найімовірніше, буде змушений відійти до траси 0513.

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Так, тепер Сили оборони України матимуть змогу:

контролювати північний напрямок – до Кліщіївки;

тиснути на південь – у районі Курдюмівки;

рухатись на схід – до залізниці і траси 0513, де лежить село Одрадівка.

Чим важлива траса 0513

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Це логістична артерія, яка поєднує Бахмут і Горлівку. Перерізавши цю дорогу, захисники зможуть просуватись до Зайцевого.

Для росіян це велика загроза, тому вони намагатимуться дуже швидко відновлювати знекровлені підрозділи та контратакувати,

– зазначив Коваленко.

Однак навряд чи ворогу вдасться перешкодити руху ЗСУ. Найімовірніше, він продовжить відходити і зазнавати втрат.

Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини

Вранці 15 вересня стало відомо про остаточне звільнення Андріївки на південь від міста-фортеці. Цьому передувала блискавична операція 3 окремої штурмової бригади.

Українські військові розвивають успіх біля Бахмута. За даними Генштабу ЗСУ, наші бійці просуваються в районі Кліщіївки Донецької області.

Водночас тактичне положення російських окупантів на Бахмутському напрямку значно погіршилось. Зокрема, ворог втратив 72 окрему мотострілецьку бригаду.

Військовий експерт Роман Світан припустив, що звільнення Донбасу може початись не з Бахмута, бо він лежить у низині. Набагато зручніше рухатись по висотахі вже там вибудувати лінію оборони.