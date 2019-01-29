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      Банери "Хто замовив Гандзюк?" біля форуму Порошенка: активістів викликали до суду

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      Активістів, які організували акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?" біля Міжнародного виставкового центру, де проходив форум Петра Порошенка, викликають до суду.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів громадський активіст Назарій Кравченко.

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      "Ми організували акцію "Хто замовив Катю Гандзюк?" біля з'їзду партії "Блоку Петра Порошенка". Ми розтягнули банер та запалили фаєри. Після цього був складений адміністративний протокол, вперше за п'ять років, за те, що ми не попередили владу та поліцію про цю акцію", – розповів активіст. 

      За його словами, акція була мирною, однак, адмінпротокол склали на активіста Андрія Стирненка. Чим закінчиться суд – невідомо.

      29 січня чинний президент Петро Порошенко організував форум "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", де оголосив, що йде вдруге на президентсьекі вибори. Водночас біля Міжнародного виставкового центру в Києві, де відбувався захід, активісти розгорнули банер "Вибачте, так а хто замовив Гандзюк?".

      Хто вбив Катерину Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала численних опіків і перенесла кілька операцій. Станом на 22 серпня правоохоронці затримали 6 підозрюваних у нападі на Гандзюк, частина з яких зізналась у скоєному.

      4 листопада Гандзюк померла в лікарні від поліорганної недостатності та хімічних опіків 39% тіла, а 7 листопада її поховали у Херсоні. Правоохоронці розслідують справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      За інформацією журналістів та активістів, посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від "БПП" Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Останній нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук відкинули такі звинувачення та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського взяли під арешт.

      3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.

      Теги: Новини України Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Катерина Гандзюк Кримінальні новини Судді Новини Херсона
      Джерело: 24 канал
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