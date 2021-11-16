Банкова має 2 причини, щоб відхилити петицію Стерненка про заборону в'їзду росіянам в Україну

Українці очікують від Володимира Зеленського тотальної заборони в'їзду для всіх росіян. Активіст Сергій Стерненко зареєстрував відповідну електронну петицію на сайті президента.

Відтак Офіс Президента зобов'язаний відреагувати на петицію, яка вже набрала 25 тисяч підписів. Ознайомитися з усіма вимогами та аргументами й дати відповідь – підтримати та скерувати до Верховної Ради для впровадження або відхилити.

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Як швидко Банкова відреагує на ініціативу – невідомо. Однак є припущення, що петицію Зеленський не підтримає і на це є 2 причини.

Банкова може відхилити петицію Стерненка

По-перше, усіх росіян не можна порівнювати, адже є там і такі, хто проти дій Володимира Путіна, виступає проти окупації Донецької, Луганської областей і Криму. Втім висловлювати свою думку вони в Росії не можуть за законом.



У Росії є ті, хто не підтримують політику Володимира Путіна / Фото Getty Images

Забороняти приїжджати в Україну тим, у кого тут є родичі, хто їде на похорон чи зробити щеплення від COVID-19 нормальною вакциною – занадто категорично. Для цього є інші дієві механізми.

Їх використовує СБУ та прикордонники, коли забороняють в'їзд тим, хто потрапив у Крим з Росії чи щодо кого є підозри, що вони їдуть з протиправною метою в Україну. Ці механізми працюють і цього має бути цілком достатньо.

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По-друге, тотальна заборона здатна відштовхнути від Зеленського певну частину його прихильників. Наразі розкидатися своїми виборцями президент не може.

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Банкова має політичні причини

Якби він підписав петицію про заборону в'їзду росіянам, до табору Зеленського могла б перейти частина прихильників Петра Порошенка. Однак ці виборці йому зараз нецікаві, бо не з 5 президентом він конкуруватиме на наступних виборах.



Володимир Зеленський на виборах конкуруватиме не з Петром Порошенком / Фото 24 каналу

Мовиться про кандидатуру Дмитра Разумкова. Того самого, який позиціонує себе як центриста і збирає довкола себе усіх, хто відвернувся від Зеленського.

Чинний президент розуміє, що коли підтримає петицію Стерненка, може отримати непотрібну прихильність виборців Порошенка і втратити значно більшу підтримку свого електорату.

Ексспікер Верховної Ради України Дмитро Разумков, який раніше був №1 у "Слузі народу", створив власне міжфракційне об'єднання . Туди увійшло понад 20 "ексслуг". Ініціатор МФО заявив, що на них здійснюють "серйозний тиск"

Тобто тих виборців, які на 8 році війни мають проросійські вподобання, готові платити гроші за концерт російських зірок в Україні. Банкова розуміє, що такою забороною цих людей розчарує та підштовхне у бік Разумкова.

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Останній же на олігархічних телеканалах почне цілком аргументовано розповідати, чому петицію не можна було підтримувати. Мовляв, це розділить сім'ї та українців.

Петиція Стерненка крута, хоч і занадто радикальна. Однак є чимало об'єктивних і політичних причин, чому її впроваджувати не можна. Банкова не стане сама себе ослаблювати й підтримувати конкурента. Тож це електронне звернення наразі безперспективне.