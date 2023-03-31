Батьки не хотіли евакуації: в Авдіївці російська атака вбила 5-місячного хлопчика з бабусею
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Російські окупанти не припиняють атакувати мирні українські міста. Зокрема, жахлива трагедія сталася в Авдіївці – під вогнем російської армії загинув 5-місячний хлопчик та його бабуся.
Мати й батько дитини – поранені. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Ворожий обстріл вбив дитину та бабусю
Кириленко зауважив, що йому важко усвідомлювати, що навіть в умовах цієї страшної війни, яку ведуть проти нас росіяни, цієї трагедії можна було уникнути. Адже буквально вчора поліцейські вкотре вмовляли маму малечі подумати про сина й виїхати.
Але, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату – жінка вже вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце. А сьогодні сталося непоправне. На жаль, деяким людям евакуація й досі видається незрозумілим і зайвим кроком. Але це єдине, що зараз здатне зберегти життя,
– зазначив голова ОВА.
Він вкотре звернувся до цивільних, які всупереч здоровому глузду залишаються у прифронтовій зоні, із закликом евакуюватися.
"Надаємо для цього усе необхідне. Правоохоронці ризикують власним життям, щоб врятувати ваше – не нехтуйте цим. Збережіть себе та своїх дітей", – підсумував Кириленко.
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Прокуратура розпочала розслідування
В Офісі генпрокурора зазначили, що за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
За даними слідства, ввечері 31 березня 2023 року окупаційні війська Росії здійснили артилерійський обстріл Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, в якому проживала родина.
У полум'ї, що охопило оселю, загинули 69-річна жінка та її 5-місячний онук. За попередніми даними, поранень також зазнали мати й батько малюка, які перебували на подвір’ї,
– мовиться у повідомленні.
Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці працюють правоохоронці та рятувальники.
"Прокурори продовжують вживати всі належні та можливі заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", – підсумували в Офісі генпрокурора.
Дивіться фото з місця обстрілу / Фото Офісу генпрокурора
Ситуація в Авдіївці: коротко
- Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш оголосив про евакуацію комунальників, яка розпочалась 27 березня. У місті відключили мобільний зв'язок.
- Варто зауважити, що росіяни цілодобово обстрілюють Авдіївку. Вони застосовують увесь доступний склад зброї. Також були зафіксовані випадки використання хімічних гранат.
- Ворог може повторити в Авдіївці такий самий підхід і просування, як у Бахмуті. Сили оборони України здійснюють усі необхідні контрдії.