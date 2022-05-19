"Бавовна близько": жителям Бєлгородської області дзвонять і просять евакуюватися

19 травня 2022 , 18:08
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В Бєлгородській області жителям телефонують нібито співробітники МНС та повідомляють про евакуацію населення прикордонних сіл.

В Бєлгороді поговорюють про евакуацію

Водночас у пресслужбі російського МНС у регіоні спростувала подібні плани. Кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності.

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Невідомі представляються співробітниками МНС та просять жителів Білгородської області евакуйовуватись з прикордонних сіл,
– йдеться у повідомленні. 

Загалом така паніка цілком виправдана, у Бєлгороді дійсно неспокійно. Водночас у Міноборони України неодноразово казали, що не будуть запитувати дозволу, як їм захищатись. 

Зверніть увагу! До слова, раніше у  Бєлгороді помітили листівки, які закликають "повернути Бєлгород у лоно Харківської області". У листівках також мовиться про "Бєлгородську народну республіку". Підписані вони нібито від легіону "Свобода Росії", хоча ті наголосили, що не причетні. Натомість заявили, що так ФСБ хоче їх дискредитувати.

Коротко про останні "бавовни" у російському Бєлгороді

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Автор: Анастасія Лукашевська