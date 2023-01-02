У Росії підтвердили загибель 63 бійців у Макіївці: навіть пропагандисти кажуть, що жертв більше

У міноборони Росії визнали, що у них загинув особовий склад в місті Макіївка на Донеччині. Проте вороги назвали смішну кількість загиблих, яка не відповідає дійсності.

У цьому переконані навіть пропагандисти, які завжди співали під дудку Путіна. Проте цього разу вони критикують ситуацію та закликають нібито "зробити висновки", що виглядає доволі безглуздо на фоні понад 100 тисяч загиблих окупантів.

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Що кажуть вороги про Макіївку

У міноборони Росії заявили, що нібито ЗСУ "вдарили" з артилерійської системи HIMARS шістьма снарядами по окупантах в Макіївці. Влучили в пункт тимчасової дислокації одного з підрозділів російських збройних сил Росії.

За даними росіян, нібито два снаряди збила їхня ППО, натомість чотири – влучили по окупантах.

Внаслідок ураження чотирма ракетами з фугасною головною частиною пункту тимчасової дислокації загинуло 63 російських військовослужбовців,

– заявили в Шойгу.

Та навіть самі пропагандисти в це не вірять та озвучують іншу кількість втрат. Так, російський пропагандист Володимир Романов написав, що станом на 15 годину 2 січня нібито тільки 200 загиблих.

Не змовчала й відома пропагандистка та прихильниця Путіна Маргарита Симоньян. Вона написала довгий текст про 10 місяців війни, згадала в ньому очільника Кремля, хвалила його та підлизувалась. Однак таки визнала, що нібито з "ситуації у Макіївці треба зробити найжорсткіші висновки".

Саме так яра прихильниця Путіна відповіла на слова пропагандиста Даніїла Безсонова, який зауважив, що, судячи з усього, високе командування досі не знає про можливості HIMARS.

Посіпака Путіна також почав повчати російське керівництво, що їм треба було краще ховати особовий склад. Мовляв, на Донбасі достатньо безпечних місць або можна було їх створити.

Проте, очевидно, російській владі глибоко байдуже на їхній особовий склад, адже вони використовують його суто як "гарматне м'ясо". Наприклад, тих, хто відступає, кадирівці вбивають самі.

"Бавовна" в Макіївці: головне

1 січня стало відомо, що в тимчасово окупованій Макіївці у ворогів пролунала "бавовна" Вибухи пролунали в 19-му училищі міста, де базувались окупанти.

За даними місцевих, могло загинути орієнтовно 500 – 600 одиниць особового складу ворога. У СтратКомі ЗСУ заявили, що внаслідок "необережного поводження з нагрівальними приладами, нехтуванням заходів безпеки та курінням у невстановленому місці" загинули орієнтовно 400 окупантів, а ще 300 – поранені.

Через це в росіян виникла істерика, вони бідкаються та шукають винних. Зокрема, заявили, що Сєргєй Шойгу "ворог народу" та зазначили що в Росії ухвалюють непрофесійні рішення. Ба більше, визнали, що війну в Україні для них провалено.

Пропагандисти ж повідомили, що росіяни прибули до училища № 19 в Макіївці, де базувалася жива сила та боєкомплект, з російськими СІМ-картами. Так їх, мовляв, і вирахували.

Українська влада не коментувала бідкання росіян та заяви про HIMARS.