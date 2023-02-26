Квітне гарно, – Андрющенко про результати “бавовни” в Маріуполі
Останніми днями в Маріуполі дедалі більше квітне "бавовна". Українські військові завдають потужні удари по особовому складу, військовій техніці та складам з озброєнням окупантів.
Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни ні чим не можуть протидіяти нашій "бавовні" – ні ППО, ні літаки в повітрі не допомагають.
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У ворога дуже великі втрати
Він зазначив, що українські військові дуже гарно відпрацювали по Маріуполю.
Квіте гарно "бавовна". Чекаємо на її новий врожай. Наші військові влучили з хірургічною точністю. І це завдяки роботі наших людей всередині міста. Тому що всі цілі, які було надано, у всі влучено, щоб там не розповідали окупанти,
– наголосив Андрющенко.
Він зауважив, що не всі втрати ворога можна підтвердити рахунком. Наприклад, ті, що розташовані на заводі Ілліча.
"Там дуже велика територія – туди неможливо підібратися, аби щось зафіксувати. Але з того, що нам відомо, у ворога дуже великі втрати", – запевнив співрозмовник.
Він відзначив, що українські захисники влучили:
- у 2 великих склади з боєкомплектами;
- у 2 великих склади з паливо-мастильними матеріалами;
- у військову техніку;
- в казарму, де перебувало щонайменше 50 так званих "ДНРівців", і там лише 200-ті і 300-ті.
Гаплик військовій логістиці росіян
Радник міського голови Маріуполя підкреслив, що окупанти нічого не можуть вдіяти, щоб захиститись від "бавовни".
По ночах почали тягати техніку з місця на місце, намагаючись її десь сховати. Пішли розмови, що потрібно відводити склади на безпечну відстань,
– повідомив він.
За його словами, найближче місто на такій відстані – Новоазовськ. Але там просто немає де розташувати таку кількість техніки та озброєння.
"А це означає гаплик їхній військовій логістиці. Дуже цікаво за цим спостерігати", – вважає Андрющенко.
Петро Андрющенко про вибухи в Маріуполі: дивіться відео
Маріупольців окупанти не обдурять
Він зазначив, що окупаційна адміністрація після тривалих нарад видала потайки розпорядження, як треба висвітлювати "бавовну":
- заборона всім, хто працює в інформаційному просторі, взагалі обговорювати "бавовну";
- якщо ж щось коментувати, то говорити, що це "ППО" або "літаки долають звуковий бар'єр".
Але, як це можна замовчувати, якщо все місто чує вибухи? В Маріуполі всі дуже чітко фіксують, що таке "відліт" чи "приліт",
– додав радник міського голови.
Він сподівається, що надалі "бавовна" буде зміщуватися по часу, щоб не лунала вночі. Адже під час комендантської години дуже важко фіксувати її візуально.
"Але будемо у будь-який час вітати "бавовну" в Маріуполі", – наголосив Петро Андрющенко.
Що відбувається в Маріуполі: коротко
- Група "Маріупольського спротиву" підтвердила ліквідацію складу боєкомплекту. Про це видно за яскравою пожежею в районі Новоселівки Центрального району міста та "саундтреком" детонації снарядів.
- Маріуполь російські окупанти заселяють своїми співгромадянами. Ці люди охоче їдуть жити у чужі домівки. Ба більше, для тієї категорії росіян, яких завозять у місто, переїзд до Маріуполя – небачене покращення умов життя.
- У мережі оприлюднили відео інструктажу, який провели для російських журналістів перед виїздом до окупованого Маріуполя. Пропагандистів попереджають, що місцеві можуть їх вбити, тому нічого від них у жодному разі не можна брати.