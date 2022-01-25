Якщо Росія нападе на Україну: Байден готовий ввести санкції проти Путіна

Джо Байден заявив, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна. Зокрема це може трапитись, якщо Росія таки наважиться напасти на Україну.

Відповідну інформацію сказав президент США, відповідаючи на питання журналістки. Це трапилось 25 січня.

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Байден може запровадити санкції проти Путіна

Журналістка запитала президента США, чи зможе він ввести санкції проти Володимира Путіна, якби він вдерся в Україну.

Так,

– відповів Байден.

Президент США вкотре пояснив, якщо вторгнення відбудеться, воно матиме "величезні наслідки" для всього світу. Вкотре додав, що Штати не відправлятимуть свої війська в Україну.

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До речі, 25 січня ЗМІ написали, що Джо Байден проведе два секретні брифінги за участі помічники керівників Палати представників і Сенату, а також співробітників профільних комітетів.

Зустрічі анонсували після того, як 8 500 військових США були приведені в стан підвищеної бойової готовності у зв'язку з можливим перекиданням в країни Східної Європи.

Перед тим ЗМІ писали, що Джо Байден розглядає варіант перекидання декількох тисяч солдатів, авіації та кораблів у Східну Європу "на тлі зростання побоювань вторгнення Росії в Україну".

Коротко про ймовірні санкції проти Путіна

12 січня Сенан Сполучених Штатів опублікував проєкт санкцій, у якому мовилось про обмеження для Володимира Путіна та інших високопосадовців Кремля.

У випадку нового нападу на Україну їм заборонять в'їзд у США, а також заморозять усі їхні американські активи.

13 січня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нібито такі дії "це спроба чинити тиск на Москву". Він назвав їх "апріорі безглуздими". Також в стилі російської пропаганди заявив, що санкції "з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до розриву відносин".

14 січня у Сенат внесли ще один проєкт санкцій. У ньому мовилось, що обмеження стосуватимуться не тільки самого Путіна. У випадку нападу на Україну, їх можуть застосувати проти секторів російської економіки, від яких залежить його збагачення.

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