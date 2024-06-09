"Вся Європа буде під загрозою": Байден і Макрон обговорили війну в Україні

Після відзначення 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом США Джозефом Байденом. Очільники держав обговорили торгівлю та ситуацію в Ізраїлі. Окрему увагу вони зосередили на питанні війни в Україні.

У суботу, 8 червня, Емануель Макрон прийняв Джо Байдена з офіційним візитом у Парижі, головну увагу вони зосередили на політичних питаннях. Про це повідомляє Reuters.

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Що сказали про Україну

На спільній пресконференції президенти Франції та Сполучених Штатів напередодні самітів G7 та НАТО, які відбудуться вже незабаром, висловили свою підтримку нашій державі у війні з Росією.

Це набагато більше, ніж Україна. Вся Європа буде під загрозою, але ми цього не допустимо... Сполучені Штати міцно стоять на боці України. Ми стоїмо на боці наших союзників. І ми на боці Франції,

– заявив Байден.

За його словами, російський диктатор Владімір Путін не зупиниться на досягнутому в Україні, а піде далі.

Водночас Макрон подякував Байдену та Сполученим Штатам за участь у допомозі нашій державі та відзначив спільність поглядів Вашингтона та Парижа на війну, в якій "на карту поставлено безпеку та стабільність" Європи.

Він також висловив сподівання, що учасники G7 під час зустрічі підтвердять зобов'язання надати Україні допомогу у розмірі 50 мільярдів доларів.

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