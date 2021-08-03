Байден не буде нас здавати, – Клімкін про "Північний потік-2"

Німеччина та США домовилися щодо газопроводу "Північний потік-2". Однак у цьому питанні Джозеф Байден та його адміністрація "не здаватимуть" Україну.

Про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у програмі "Перші особи" на 24 каналі. Він зазначив, що у США вважають лінію стосовно України своїм питанням.

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Щодо газопроводу ще будуть дискусії

За словами Клімкіна, його найбільше турбує те, що Україну виключили з процесу щодо "Північного потоку-2". Однак щодо цього питання ще будуть вести дискусії.

Зокрема, у США визначатимуть стратегію, будуть її коригувати та обговорювати з Україною.

Байден і американська адміністрація, безумовно, не будуть нас здавати,

– наголосив ексміністр закордонних справ.

Він також зауважив, що українській владі не варто "кидатися" різними висловлюваннями на адресу міжнародних партнерів.

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"Північний потік-2": останні новини

Джозеф Байден та Ангела Меркель 21 липня уклали угоду щодо "Північного потоку-2". Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу.

Нижня палата Конгресу США схвалила поправку, яка дозволить запроваджувати санкції проти "Північного потоку-2".

Кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями, якщо та буде використовувати "Північний потік-2" як зброю.

Кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями, якщо та буде використовувати "Північний потік-2" як зброю. За словами глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка, Україна зробить усе можливе, щоб газопровід не сертифікували у ЄС.

Українські політики, громадські діячі, журналісти та активісти звернулися до Байдена із заявою, у якій закликали переглянути рішення про незастосування санкцій до компанії Nord Stream 2 AG.

Інтерв'ю з Павлом Клімкіним читайте 4 серпня на сайті 24 каналу. Не пропустіть!